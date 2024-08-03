Росія планувала поставки ракет та інших озброєнь повстанцям хуситам у Ємені, однак реалізації цих планів вчасно завадили США та Саудівська Аравія.

Що відомо про план Росїі з передачі зброї єменським хуситам

За інформацією журналістів видання із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, Саудівська Аравія застерігла Росію від передачі зброї хуситам.

Зазначається, що дипломати США також взяли участь у протидії цим планам країни-агресорки.

Зокрема, американські дипломати звернулись до Саудівської Аравії із проханням переконати Москву не робити цього.

Один з американських високопосадовців зазначив, що США розглядають будь-яку спробу передачі зброї єменським хуситам як протидію власним планам з врегулювання ситуації в регіоні.

Американські посадовці підкреслюють, що єменські хусити наразі дуже далекі від мирного врегулювання конфлікту в регіоні.

Єменські хусити

Підкреслюється, що розвідці США до кінця незрозуміло, чи виявилась протидія Саудівської Аравії планам Росії з передачі зброї хуситам вирішальною, або ж це був один з факторів, що змусили кремлівського диктатора Володимира Путіна відмовитись від таких планів.

Американські посадовці зазначають, що Кремль розглядав план із озброєння хуситів у якості помсти адміністрації президента США Джо Байдена щодо дозволу Україні бити американською зброєю по об’єктах на території Росїі.

Що відомо про прибуття російських військових до Ємену

Відмовившись від плану з передачі зброї хуситам, Росія все ж таки відправила військових на територію Ємену для проведення консультацій із повстанцями.

США спостерігали за невеликою зупинкою російських військових кораблів у Червоному морі.

Зазначається, що у російських військових були з собою сумки, однак ніяких свідчень щодо поставок зброї єменським повстанцям.

Під час перебування російських військових у Ємені хусити вдались до незвичайного кроку і випустили попередження кораблям у Червоному морі про потенційні небезпеки.

Американські посадовці також зазначають, що хусити, ймовірно, планували провести з російськими військовими навчання із використанням стрілецької зброї, однак ці плани також не були реалізовані.