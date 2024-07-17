Хусити атакували два російських танкери у Червоному морі — фото

На атакованому хуситами танкері РФ знаходилося 100 тис тонн сирої нафти

Про це повідомив керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко.

Танкер сирої нафти CHIOS LION, ІМО 9398280, вийшов 2 липня з російського (!) порту Туапсе… з вантажем 100 000 тонн російської (!) сирої нафти. У Суецькому каналі всіх повідомив, що на борту охорона… 15 липня був атакований з використанням надводного безпілотника (МБЕК — морський безекіпажний катер, надводний дрон), отримав пошкодження, екіпаж не постраждав, — йдеться у повідомленні. Поширити

Як зауважив Клименко, іронія долі тут полягає не лише в атаці союзниками Кремля танкера з російською нафтою, а й в тому, що він належав "судновласникам з Греції, які, звичайно, ну хто б сумнівався, "дотримуються" при перевезенні російської нафти з російського порту до Індії або Китаю так званої "цінової стелі".

Власник іншого захопленого хуситами танкеру пов'язаний з Ізраїлем

Крім того, за даними моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, хусити атакували ще один танкер, який прямував із Росії.

Ще один танкер з російським вантажем, що потрапив в халепу 15.07.2024 — BENTLEY I, 9253129, вийшов з порту Тамань…. порт призначення CN SHG (Шанхай) 2024-08-04)... Ну з цим хоч є якась ясність — власник, пов'язаний з Ізраїлем (саме такі судна атакують ці хуситські терористи), — йдеться у повідомленні. Поширити

Зазначається, що танкер BENTLEY I був атакований трьома надводними катерами, двома малими човнами та одним безпілотним надводним судном (USV). Про наслідки поки невідомо. Центральне командування США підтвердило напад хуситів на BENTLEY I та CHIOS LION.