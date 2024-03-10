Атаки хуситів по кораблях у Червоному морі збільшили транзит товарів через РФ — FT

Через атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів по торгових кораблях у Червоному морі різко зріс попит на перевезення товарів з Азії до Європи залізницею РФ.

Як Росія заробляє на кризі у Червоному морі

Зазначається, що зростання транзиту товарів з Китая до Європи російською залізницею через напади хуситів на кораблі у Червоному морі сприяло зростанню доходів залізничного монополіста країни-агресорки.

Так, за інформацією представників німецької компанії DHL, перевезення вантажів російською залізницею зросло на 40% після того, як в грудні контейнеровози почали перенаправлятися за довшим маршрутом.

У RailGate Europe зазначають, що попит зріс на 25-35%.

Нідерландська Rail Bridge Cargo повідомила, що вантажні залізничні перевезення через Росію в цьому році зросли на 31%.

Логістичні компанії по-новому подивилися на маршрути через Росію після рішення більшості великих контейнерних судноплавних ліній перенаправити рейси з Азії до Європи, які зазвичай проходять через Суецький канал, через мис Доброї Надії. Це рішення було прийнято після того, як підтримувані Іраном єменські повстанці-хусити розпочали кампанію нападів на комерційні судна на підтримку палестинців Гази, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що такий транзит збільшив час доставки товарів з Китаю до Північної Європи а 7-10 днів, до 50-55 днів.

При цьому представники DHL заявляють, що час доставки залізницею через Росію між Ченду в Китаї і Дуйсбургом в Німеччині становить від 25 до 30 днів.

Логістичні компанії, включаючи швейцарську Kuehne & Nagel і данську Maersk, заявили, що вони уникають використання залізничних маршрутів через Росію після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Автори матеріалу зазначають, що РЗД, яка керує більшістю поїздів, належить державі і вже давно вважається тісно пов'язаною з Кремлем.

Між тим санкції ЄС передбачають майже повну заборону на вантажні автомобільні перевезення до та з Росії та Білорусі.

Існують також обмеження на доступ РЖД до деяких фінансових послуг. Однак, немає заборони на переміщення товарів залізницею через країну.

Майкл Олдуелл, керівник відділу морської логістики в Kuehne & Nagel, сказав, що в нинішніх умовах існує "більший попит" на перевезення товарів з Азії до Європи залізницею.

Однак він підкреслив, що компанія "повністю" припинила свою діяльність на цьому маршруті з 2022 року.

Більшість вантажів з Азії до Європи перевозяться залізницею по тому, що DHL називає "західним коридором", через Казахстан в Росію і далі в Білорусь. Деякі вантажі йдуть "північним коридором", перетинаючи кордон безпосередньо з Китаю в Росію на схід від Монголії Поширити

Деякі логістичні компанії пропонують "південний маршрут", який оминає Росію і проходить через Казахстан, Азербайджан і Туреччину. Але він займає більше часу, ніж контейнерний рейс між Китаєм і Європою.

У вересні Maersk почала пропонувати клієнтам можливість відправляти товари морським шляхом до грузинського порту Поті, а потім далі до Центральної Азії південним маршрутом.