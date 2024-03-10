Атаки хуситів по кораблях у Червоному морі збільшили транзит товарів через РФ — FT
Категорія
Економіка
Дата публікації

Атаки хуситів по кораблях у Червоному морі збільшили транзит товарів через РФ — FT

Російська залізниця
Джерело:  The Financial Times

Через атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів по торгових кораблях у Червоному морі різко зріс попит на перевезення товарів з Азії до Європи залізницею РФ. 

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Зазначається, що зростання транзиту товарів з Китая до Європи російською залізницею через напади хуситів на кораблі у Червоному морі сприяло зростанню доходів залізничного монополіста країни-агресорки.

Так, за інформацією представників німецької компанії DHL, перевезення вантажів російською залізницею зросло на 40% після того, як в грудні контейнеровози почали перенаправлятися за довшим маршрутом.

У RailGate Europe зазначають, що попит зріс на 25-35%.

Нідерландська Rail Bridge Cargo повідомила, що вантажні залізничні перевезення через Росію в цьому році зросли на 31%.

Логістичні компанії по-новому подивилися на маршрути через Росію після рішення більшості великих контейнерних судноплавних ліній перенаправити рейси з Азії до Європи, які зазвичай проходять через Суецький канал, через мис Доброї Надії. Це рішення було прийнято після того, як підтримувані Іраном єменські повстанці-хусити розпочали кампанію нападів на комерційні судна на підтримку палестинців Гази, - йдеться у матеріалі видання.

Зазначається, що такий транзит збільшив час доставки товарів з Китаю до Північної Європи а 7-10 днів, до 50-55 днів.

При цьому представники DHL заявляють, що час доставки залізницею через Росію між Ченду в Китаї і Дуйсбургом в Німеччині становить від 25 до 30 днів.

Логістичні компанії, включаючи швейцарську Kuehne & Nagel і данську Maersk, заявили, що вони уникають використання залізничних маршрутів через Росію після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Автори матеріалу зазначають, що РЗД, яка керує більшістю поїздів, належить державі і вже давно вважається тісно пов'язаною з Кремлем.

Між тим санкції ЄС передбачають майже повну заборону на вантажні автомобільні перевезення до та з Росії та Білорусі.

Існують також обмеження на доступ РЖД до деяких фінансових послуг. Однак, немає заборони на переміщення товарів залізницею через країну.

Майкл Олдуелл, керівник відділу морської логістики в Kuehne & Nagel, сказав, що в нинішніх умовах існує "більший попит" на перевезення товарів з Азії до Європи залізницею.

Однак він підкреслив, що компанія "повністю" припинила свою діяльність на цьому маршруті з 2022 року.

Більшість вантажів з Азії до Європи перевозяться залізницею по тому, що DHL називає "західним коридором", через Казахстан в Росію і далі в Білорусь. Деякі вантажі йдуть "північним коридором", перетинаючи кордон безпосередньо з Китаю в Росію на схід від Монголії

Деякі логістичні компанії пропонують "південний маршрут", який оминає Росію і проходить через Казахстан, Азербайджан і Туреччину. Але він займає більше часу, ніж контейнерний рейс між Китаєм і Європою.

У вересні Maersk почала пропонувати клієнтам можливість відправляти товари морським шляхом до грузинського порту Поті, а потім далі до Центральної Азії південним маршрутом.

В RailGate Europe заявили, що не мають жодних справ з РЗД. Замість цього бронювали перевезення через таких операторів, як німецька Deutsche Bahn. Остання підтвердила, що наразі діє лише як "туристичний агент" для вантажів, що прямують через Росію. Водночас Rail Bridge Cargo заявила, що її товари "переважно" перевозяться РЗД. РЗД, яка належить російській державі, зберігає майже монополію на перевезення поїздів у великій залізничній мережі Росії. Це означає, що РЖД платять як за перевезення товарів через Росію, так і за доступ до її мережі, - підкреслюють автори публікації.

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