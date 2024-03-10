Атаки хуситів по кораблях у Червоному морі збільшили транзит товарів через РФ — FT

Через атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів по торгових кораблях у Червоному морі різко зріс попит на перевезення товарів з Азії до Європи залізницею РФ.
Як Росія заробляє на кризі у Червоному морі
Зазначається, що зростання транзиту товарів з Китая до Європи російською залізницею через напади хуситів на кораблі у Червоному морі сприяло зростанню доходів залізничного монополіста країни-агресорки.
Так, за інформацією представників німецької компанії DHL, перевезення вантажів російською залізницею зросло на 40% після того, як в грудні контейнеровози почали перенаправлятися за довшим маршрутом.
У RailGate Europe зазначають, що попит зріс на 25-35%.
Нідерландська Rail Bridge Cargo повідомила, що вантажні залізничні перевезення через Росію в цьому році зросли на 31%.
Зазначається, що такий транзит збільшив час доставки товарів з Китаю до Північної Європи а 7-10 днів, до 50-55 днів.
При цьому представники DHL заявляють, що час доставки залізницею через Росію між Ченду в Китаї і Дуйсбургом в Німеччині становить від 25 до 30 днів.
Логістичні компанії, включаючи швейцарську Kuehne & Nagel і данську Maersk, заявили, що вони уникають використання залізничних маршрутів через Росію після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Автори матеріалу зазначають, що РЗД, яка керує більшістю поїздів, належить державі і вже давно вважається тісно пов'язаною з Кремлем.
Між тим санкції ЄС передбачають майже повну заборону на вантажні автомобільні перевезення до та з Росії та Білорусі.
Існують також обмеження на доступ РЖД до деяких фінансових послуг. Однак, немає заборони на переміщення товарів залізницею через країну.
Майкл Олдуелл, керівник відділу морської логістики в Kuehne & Nagel, сказав, що в нинішніх умовах існує "більший попит" на перевезення товарів з Азії до Європи залізницею.
Однак він підкреслив, що компанія "повністю" припинила свою діяльність на цьому маршруті з 2022 року.
Деякі логістичні компанії пропонують "південний маршрут", який оминає Росію і проходить через Казахстан, Азербайджан і Туреччину. Але він займає більше часу, ніж контейнерний рейс між Китаєм і Європою.
У вересні Maersk почала пропонувати клієнтам можливість відправляти товари морським шляхом до грузинського порту Поті, а потім далі до Центральної Азії південним маршрутом.
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