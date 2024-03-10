Из-за атак поддерживаемых Ираном йеменских хуситов по торговым кораблям в Красном море резко возрос спрос на перевозку товаров из Азии в Европу по железной дороге РФ.
Как Россия зарабатывает на кризисе в Красном море
Отмечается, что рост транзита товаров из Китая в Европу по российской железной дороге из-за нападений хуситов на корабле в Красном море способствовал росту доходов железнодорожного монополиста страны-агрессорки.
Так, по информации представителей немецкой компании DHL, перевозка грузов по российской железной дороге выросла на 40% после того, как в декабре контейнеровозы начали перенаправляться по более длинному маршруту.
В RailGate Europe отмечают, что спрос вырос на 25-35%.
Нидерландская Rail Bridge Cargo сообщила, что грузовые железнодорожные перевозки через Россию в этом году выросли на 31%.
Отмечается, что такой транзит увеличил время доставки товаров из Китая в Северную Европу а 7-10 дней до 50-55 дней.
При этом представители DHL заявляют, что время доставки по железной дороге через Россию между Чэнду в Китае и Дуйсбургом в Германии составляет от 25 до 30 дней.
Логистические компании, включая швейцарскую Kuehne & Nagel и датскую Maersk, заявили, что они избегают использования железнодорожных маршрутов через Россию после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Авторы материала отмечают, что РЖД, управляющая большинством поездов, принадлежит государству и уже давно считается тесно связанной с Кремлем.
Между тем санкции ЕС предусматривают почти полный запрет на грузовые автомобильные перевозки в Россию и из России и Беларуси.
Существуют также ограничения на доступ РЖД к некоторым финансовым услугам. Однако, нет запрета на перемещение товаров по железной дороге через страну.
Майкл Олдуэлл, руководитель отдела морской логистики в Kuehne & Nagel, сказал, что в нынешних условиях существует "больший спрос" на перевозку товаров из Азии в Европу по железной дороге.
Однако он подчеркнул, что компания "полностью" прекратила свою деятельность на этом маршруте с 2022 года.
Некоторые логистические компании предлагают "южный маршрут", который обходит Россию и проходит через Казахстан, Азербайджан и Турцию. Но он занимает больше времени, чем контейнерный рейс между Китаем и Европой.
В сентябре Maersk начала предлагать клиентам возможность отправлять товары морским путем в грузинский порт Поти, а затем дальше в Центральную Азию по южному маршруту.
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