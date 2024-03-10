Из-за атак поддерживаемых Ираном йеменских хуситов по торговым кораблям в Красном море резко возрос спрос на перевозку товаров из Азии в Европу по железной дороге РФ.

Как Россия зарабатывает на кризисе в Красном море

Отмечается, что рост транзита товаров из Китая в Европу по российской железной дороге из-за нападений хуситов на корабле в Красном море способствовал росту доходов железнодорожного монополиста страны-агрессорки.

Так, по информации представителей немецкой компании DHL, перевозка грузов по российской железной дороге выросла на 40% после того, как в декабре контейнеровозы начали перенаправляться по более длинному маршруту.

В RailGate Europe отмечают, что спрос вырос на 25-35%.

Нидерландская Rail Bridge Cargo сообщила, что грузовые железнодорожные перевозки через Россию в этом году выросли на 31%.

Логистические компании по-новому посмотрели на маршруты через Россию после решения большинства крупных контейнерных судоходных линий перенаправить рейсы из Азии в Европу, обычно проходящие через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды. Это решение было принято после того, как поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы начали кампанию нападений на коммерческие суда в поддержку палестинцев Газы, говорится в материале издания. Поделиться

Отмечается, что такой транзит увеличил время доставки товаров из Китая в Северную Европу а 7-10 дней до 50-55 дней.

При этом представители DHL заявляют, что время доставки по железной дороге через Россию между Чэнду в Китае и Дуйсбургом в Германии составляет от 25 до 30 дней.

Логистические компании, включая швейцарскую Kuehne & Nagel и датскую Maersk, заявили, что они избегают использования железнодорожных маршрутов через Россию после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Авторы материала отмечают, что РЖД, управляющая большинством поездов, принадлежит государству и уже давно считается тесно связанной с Кремлем.

Между тем санкции ЕС предусматривают почти полный запрет на грузовые автомобильные перевозки в Россию и из России и Беларуси.

Существуют также ограничения на доступ РЖД к некоторым финансовым услугам. Однако, нет запрета на перемещение товаров по железной дороге через страну.

Майкл Олдуэлл, руководитель отдела морской логистики в Kuehne & Nagel, сказал, что в нынешних условиях существует "больший спрос" на перевозку товаров из Азии в Европу по железной дороге.

Однако он подчеркнул, что компания "полностью" прекратила свою деятельность на этом маршруте с 2022 года.

Большинство грузов из Азии в Европу перевозятся по железной дороге по тому, что DHL называет "западным коридором", через Казахстан в Россию и далее в Беларусь. Некоторые грузы идут "северным коридором", пересекая границу непосредственно из Китая в Россию к востоку от Монголии. Поделиться

Некоторые логистические компании предлагают "южный маршрут", который обходит Россию и проходит через Казахстан, Азербайджан и Турцию. Но он занимает больше времени, чем контейнерный рейс между Китаем и Европой.

В сентябре Maersk начала предлагать клиентам возможность отправлять товары морским путем в грузинский порт Поти, а затем дальше в Центральную Азию по южному маршруту.