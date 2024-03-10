Атаки хуситов по кораблям в Красном море увеличили транзит товаров через РФ — FT
Категория
Экономика
Дата публикации

Атаки хуситов по кораблям в Красном море увеличили транзит товаров через РФ — FT

Железная дорога РФ
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Источник:  The Financial Times

Из-за атак поддерживаемых Ираном йеменских хуситов по торговым кораблям в Красном море резко возрос спрос на перевозку товаров из Азии в Европу по железной дороге РФ.

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Отмечается, что рост транзита товаров из Китая в Европу по российской железной дороге из-за нападений хуситов на корабле в Красном море способствовал росту доходов железнодорожного монополиста страны-агрессорки.

Так, по информации представителей немецкой компании DHL, перевозка грузов по российской железной дороге выросла на 40% после того, как в декабре контейнеровозы начали перенаправляться по более длинному маршруту.

В RailGate Europe отмечают, что спрос вырос на 25-35%.

Нидерландская Rail Bridge Cargo сообщила, что грузовые железнодорожные перевозки через Россию в этом году выросли на 31%.

Логистические компании по-новому посмотрели на маршруты через Россию после решения большинства крупных контейнерных судоходных линий перенаправить рейсы из Азии в Европу, обычно проходящие через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды. Это решение было принято после того, как поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы начали кампанию нападений на коммерческие суда в поддержку палестинцев Газы, говорится в материале издания.

Отмечается, что такой транзит увеличил время доставки товаров из Китая в Северную Европу а 7-10 дней до 50-55 дней.

При этом представители DHL заявляют, что время доставки по железной дороге через Россию между Чэнду в Китае и Дуйсбургом в Германии составляет от 25 до 30 дней.

Логистические компании, включая швейцарскую Kuehne & Nagel и датскую Maersk, заявили, что они избегают использования железнодорожных маршрутов через Россию после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Авторы материала отмечают, что РЖД, управляющая большинством поездов, принадлежит государству и уже давно считается тесно связанной с Кремлем.

Между тем санкции ЕС предусматривают почти полный запрет на грузовые автомобильные перевозки в Россию и из России и Беларуси.

Существуют также ограничения на доступ РЖД к некоторым финансовым услугам. Однако, нет запрета на перемещение товаров по железной дороге через страну.

Майкл Олдуэлл, руководитель отдела морской логистики в Kuehne & Nagel, сказал, что в нынешних условиях существует "больший спрос" на перевозку товаров из Азии в Европу по железной дороге.

Однако он подчеркнул, что компания "полностью" прекратила свою деятельность на этом маршруте с 2022 года.

Большинство грузов из Азии в Европу перевозятся по железной дороге по тому, что DHL называет "западным коридором", через Казахстан в Россию и далее в Беларусь. Некоторые грузы идут "северным коридором", пересекая границу непосредственно из Китая в Россию к востоку от Монголии.

Некоторые логистические компании предлагают "южный маршрут", который обходит Россию и проходит через Казахстан, Азербайджан и Турцию. Но он занимает больше времени, чем контейнерный рейс между Китаем и Европой.

В сентябре Maersk начала предлагать клиентам возможность отправлять товары морским путем в грузинский порт Поти, а затем дальше в Центральную Азию по южному маршруту.

В RailGate Europe заявили, что не имеют никаких дел по РЗД. Вместо этого бронировали перевозки через таких операторов как немецкая Deutsche Bahn. Последняя подтвердила, что сейчас действует только как "туристический агент" для грузов, следующих через Россию. В то же время, Rail Bridge Cargo заявила, что ее товары "преимущественно" перевозятся РЗД. РЗД, принадлежащая российскому государству, сохраняет почти монополию на перевозку поездов в крупной железнодорожной сети России. Это означает, что РЖД платят как за перевозку товаров через Россию, так и за доступ к ее сети, – подчеркивают авторы публикации.

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