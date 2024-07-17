Хуситы атаковали два российских танкера в Красном море — фото

Йеменские хуситы атаковали в Красном море танкер CHIOS LION, перевозивший из российского Туапсе 100 тыс. тонн сырой нефти.
Главные тезисы
- Хуситы использовали надводные катера и беспилотные суда для атак на российские танкеры в Красном море.
- США подтвердили нападения хуситов на танкеры CHIOS LION и BENTLEY I, мониторинг ситуации ведется специалистами Института Черноморских стратегических исследований.
- Последствия атак на танкеры BENTLEY I и CHIOS LION на данный момент неизвестны, но расследование продолжается.
На атакованном хуситами танкере РФ находилось 100 тыс. тонн сырой нефти.
Об этом сообщил руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.
Как отметил Клименко, ирония судьбы здесь заключается не только в атаке союзниками Кремля танкера с российской нефтью, но и в том, что он принадлежал "судовладельцам из Греции, которые, конечно, ну кто бы сомневался, "придерживаются" при перевозке российской нефти из российского порта в Индию или Китай так называемого "ценового потолка".
Владелец другого захваченного хуситами танкера связан с Израилем
Кроме того, по данным мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, хуситы атаковали еще один танкер, следовавший из России.
Отмечается, что танкер BENTLEY I был атакован тремя надводными катерами, двумя малыми лодками и одним беспилотным надводным судном (USV). О последствиях пока неизвестно. Центральное командование США подтвердило нападение хуситов на BENTLEY I и CHIOS LION.
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