Хуситы атаковали два российских танкера в Красном море — фото
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Хуситы атаковали два российских танкера в Красном море — фото

Танкер РФ
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Источник:  online.ua

Йеменские хуситы атаковали в Красном море танкер CHIOS LION, перевозивший из российского Туапсе 100 тыс. тонн сырой нефти.

Главные тезисы

  • Хуситы использовали надводные катера и беспилотные суда для атак на российские танкеры в Красном море.
  • США подтвердили нападения хуситов на танкеры CHIOS LION и BENTLEY I, мониторинг ситуации ведется специалистами Института Черноморских стратегических исследований.
  • Последствия атак на танкеры BENTLEY I и CHIOS LION на данный момент неизвестны, но расследование продолжается.

На атакованном хуситами танкере РФ находилось 100 тыс. тонн сырой нефти.

Об этом сообщил руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.

Танкер сырой нефти CHIOS LION, ИМО 9398280, вышел 2 июля из российского (!) порта Туапсе… с грузом 100 000 тонн российской (!) сырой нефти. В Суэцком канале всех сообщил, что на борту охрана… 15 июля был атакован с использованием надводного беспилотника (МБЭК — морской безэкипажный катер, надводный дрон), получил повреждение, экипаж не пострадал, — говорится в сообщении.

Как отметил Клименко, ирония судьбы здесь заключается не только в атаке союзниками Кремля танкера с российской нефтью, но и в том, что он принадлежал "судовладельцам из Греции, которые, конечно, ну кто бы сомневался, "придерживаются" при перевозке российской нефти из российского порта в Индию или Китай так называемого "ценового потолка".

Владелец другого захваченного хуситами танкера связан с Израилем

Кроме того, по данным мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, хуситы атаковали еще один танкер, следовавший из России.

Еще один танкер с российским грузом, попавший в передрягу 15.07.2024 — BENTLEY I, 9253129, вышел из порта Тамань…. порт назначения CN SHG (Шанхай) 2024-08-04)... Ну с этим хоть есть какая-то ясность — владелец, связанный с Израилем (именно такие суда атакуют эти хуситские террористы), — говорится в сообщении.

Отмечается, что танкер BENTLEY I был атакован тремя надводными катерами, двумя малыми лодками и одним беспилотным надводным судном (USV). О последствиях пока неизвестно. Центральное командование США подтвердило нападение хуситов на BENTLEY I и CHIOS LION.

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