Для чого Путін планував передати зброю єменським хуситам — аналітики назвали мету

Плани Кремля передати ракети та іншу військову техніку хуситам у Ємені свідчать про зростання військового партнерства Москви й Тегерана.
Головні тези:
- Плани передачі зброї єменським хуситам свідчать про зростання військового партнерства Москви й Тегерана.
- Росія може використовувати іранських ставлеників для опосередкованого протистояння із Заходом.
- США та Саудівська Аравія дипломатично протидіють планам Росії щодо підтримки хуситів у Ємені.
- Поглиблення партнерства Росії з Іраном може спонукати Москву до підтримки інших іранських маріонеток у регіоні.
Кремль поглиблює співпрацю РФ та Ірану
Як зазначають аналітики, Росія, ймовірно, прагне використовувати іранських ставлеників для опосередкованого протистояння із Заходом і в такий спосіб впливати на процес прийняття рішень на Заході.
6 червня очільник Росії Володимир Путін заявив, що як “симетричну відповідь” Росія надасть далекобійні засоби ураження неназваним суб'єктам для завдання ударів по Заходу.
Аналітики також зазначають, що готовність Путіна розглянути можливість підтримки хуситів під час їх нападу на Ізраїль і міжнародне судноплавство є частиною поглиблення російсько-іранської військової співпраці та зростання залежності Росії від Ірану щодо високоточної зброї та компонентів.
Зазначається, що поглиблення партнерства Росії з Іраном, ймовірно, спонукатиме Росію розглянути можливість підтримки інших іранських маріонеток та використання цих груп в інших непрямих спробах погрожувати Заходу ескалацією.
Що цьому передувало
За інформацією журналістів видання із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, Саудівська Аравія застерігла Росію від передачі зброї хуситам.
Зазначається, що дипломати США також взяли участь у протидії цим планам країни-агресорки.
Зокрема, американські дипломати звернулись до Саудівської Аравії із проханням переконати Москву не робити цього.
Один з американських високопосадовців зазначив, що США розглядають будь-яку спробу передачі зброї єменським хуситам як протидію власним планам з врегулювання ситуації в регіоні.
Підкреслюється, що розвідці США до кінця незрозуміло, чи виявилась протидія Саудівської Аравії планам Росії з передачі зброї хуситам вирішальною, або ж це був один з факторів, що змусили кремлівського диктатора Володимира Путіна відмовитись від таких планів.
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