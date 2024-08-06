Вторжение России в Грузию. Боррель выдвинул Путину четкое требование
Категория
Мир
Дата публикации

Вторжение России в Грузию. Боррель выдвинул Путину четкое требование

Жозеп Боррель
Читати українською

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель в заявлении к 16-летию российско-грузинской войны 2008 года осудил продолжающуюся оккупацию. Кроме того, он требует от нелегитимного президента РФ Владимира Путина мирного разрешения незавершенного конфликта.

Главные тезисы

  • Евросоюз осуждает продолжающуюся оккупацию Россией Грузии и требует от Путина мирного разрешения конфликта.
  • Боррель призывает мировое сообщество внимательно относиться к нарушениям прав человека на оккупированных Россией грузинских территориях.
  • Россия может начать новое вторжение в Грузию, предупреждает грузинский воин “Викинг” и призывает готовиться к войне.

Главный дипломат Евросоюза обращает внимание на то, что 7 августа наступит 16-я годовщина вторжения РФ в Грузию.

Мы подчеркиваем осуждение продолжающегося военного присутствия России в оккупированных сепаратистских регионах — Абхазии и Южной Осетии, что является нарушением и международного права, и обязательств России по соглашению по шести пунктам от 12 августа 2008 года.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Главный дипломат Евросоюза

Боррель призвал международное сообщество не забывать о нарушении прав человека в общинах, продолжающих ощущать на себе последствия этой войны.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет о российской политике "бордеризации", закрытии КПП и противоправном задержании граждан.

Ограничения свободы передвижения должны прекратиться, нарушения прав человека должны расследоваться, всем пострадавшим следует обеспечить справедливость, — требует у Путина шеф европейской дипломатии.

Более того, Жозеп Боррель призвал всех участников Женевских дискуссий конструктивно приобщаться к обсуждениям для полного выполнения соглашения по шести пунктам от 12 августа 2008 года.

Россия может начать новую войну против Грузии

Недавно команда Online.UA представила новое интервью с грузинским добровольцем и воином Международного легиона ГУР Ратти "Викингом" Бурдули.

Воин сразу обратился с важным предупреждением к своим землякам.

По его убеждению, у Грузии осталось 3 года максимум, чтобы с нуля отстроить армию и подготовиться к новому наступлению российских оккупантов.

“Викинг” также подчеркнул, что готов биться до последнего дыхания за свою родину, однако никогда не вытерпит жизни в рабстве.

Наша история всегда война. Никогда не было даже 20 лет мира в Грузии за последние 4000 лет. Но мы всегда воевали за свободу. И нужно это запомнить Грузии, — подчеркнул воин.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Что произойдет с Россией после поражения в войне. "Викинг" из Международного легиона ГУР озвучил прогноз
Ратти “Викинг” Бурдули
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как попасть в Международный легион ГУР — совет Ратти "Викинга" Бурдули
Ратти "Викинг" Бурдули
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Может ли РФ начать новую войну против Грузии — предупреждение Ратти "Викинга" Бурдули
Ратти "Викинг" Бурдули

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?