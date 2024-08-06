Вторжение России в Грузию. Боррель выдвинул Путину четкое требование

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель в заявлении к 16-летию российско-грузинской войны 2008 года осудил продолжающуюся оккупацию. Кроме того, он требует от нелегитимного президента РФ Владимира Путина мирного разрешения незавершенного конфликта.
Главные тезисы
- Евросоюз осуждает продолжающуюся оккупацию Россией Грузии и требует от Путина мирного разрешения конфликта.
- Боррель призывает мировое сообщество внимательно относиться к нарушениям прав человека на оккупированных Россией грузинских территориях.
- Россия может начать новое вторжение в Грузию, предупреждает грузинский воин “Викинг” и призывает готовиться к войне.
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Главный дипломат Евросоюза обращает внимание на то, что 7 августа наступит 16-я годовщина вторжения РФ в Грузию.
Боррель призвал международное сообщество не забывать о нарушении прав человека в общинах, продолжающих ощущать на себе последствия этой войны.
Что важно понимать, прежде всего, речь идет о российской политике "бордеризации", закрытии КПП и противоправном задержании граждан.
Более того, Жозеп Боррель призвал всех участников Женевских дискуссий конструктивно приобщаться к обсуждениям для полного выполнения соглашения по шести пунктам от 12 августа 2008 года.
Россия может начать новую войну против Грузии
Недавно команда Online.UA представила новое интервью с грузинским добровольцем и воином Международного легиона ГУР Ратти "Викингом" Бурдули.
Воин сразу обратился с важным предупреждением к своим землякам.
По его убеждению, у Грузии осталось 3 года максимум, чтобы с нуля отстроить армию и подготовиться к новому наступлению российских оккупантов.
“Викинг” также подчеркнул, что готов биться до последнего дыхания за свою родину, однако никогда не вытерпит жизни в рабстве.
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