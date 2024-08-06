Вторжение России в Грузию. Боррель выдвинул Путину четкое требование

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель в заявлении к 16-летию российско-грузинской войны 2008 года осудил продолжающуюся оккупацию. Кроме того, он требует от нелегитимного президента РФ Владимира Путина мирного разрешения незавершенного конфликта.

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Главный дипломат Евросоюза обращает внимание на то, что 7 августа наступит 16-я годовщина вторжения РФ в Грузию.

Мы подчеркиваем осуждение продолжающегося военного присутствия России в оккупированных сепаратистских регионах — Абхазии и Южной Осетии, что является нарушением и международного права, и обязательств России по соглашению по шести пунктам от 12 августа 2008 года. Жозеп Боррель Главный дипломат Евросоюза

Боррель призвал международное сообщество не забывать о нарушении прав человека в общинах, продолжающих ощущать на себе последствия этой войны.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет о российской политике "бордеризации", закрытии КПП и противоправном задержании граждан.

Ограничения свободы передвижения должны прекратиться, нарушения прав человека должны расследоваться, всем пострадавшим следует обеспечить справедливость, — требует у Путина шеф европейской дипломатии. Поделиться

Более того, Жозеп Боррель призвал всех участников Женевских дискуссий конструктивно приобщаться к обсуждениям для полного выполнения соглашения по шести пунктам от 12 августа 2008 года.

Россия может начать новую войну против Грузии

Недавно команда Online.UA представила новое интервью с грузинским добровольцем и воином Международного легиона ГУР Ратти "Викингом" Бурдули.

Воин сразу обратился с важным предупреждением к своим землякам.

По его убеждению, у Грузии осталось 3 года максимум, чтобы с нуля отстроить армию и подготовиться к новому наступлению российских оккупантов.

“Викинг” также подчеркнул, что готов биться до последнего дыхания за свою родину, однако никогда не вытерпит жизни в рабстве.