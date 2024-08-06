Вторгнення Росії в Грузію. Боррель висунув Путіну чітку вимогу

Шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель у заяві до 16-ї річниці російсько-грузинської війни 2008 року засудив триваючу окупацію. Окрім того, він вимагає від нелегітимного президента РФ Володимира Путіна мирного розв’язання незавершеного конфлікту.

Влада ЄС добивається від Росії конкретних дій

Головний дипломат Євросоюзу звертає увагу на те, що 7 серпня настане 16-та річниця вторгнення РФ у Грузію.

Ми підкреслюємо осуд триваючої військової присутності Росії в окупованих сепаратистських регіонах — Абхазії та Південній Осетії, що є порушенням і міжнародного права, і зобов’язань Росії за угодою з шести пунктів від 12 серпня 2008 року. Жозеп Боррель Головний дипломат Євросоюзу

Боррель закликав міжнародну спільноту не забувати про порушення прав людини у громадах, які продовжують відчувати на собі наслідки цієї війни.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про російську політику "бордеризації", закриття КПП та протиправного затримання громадян.

Обмеження свободи пересування мають припинитися, порушення прав людини мають розслідуватися, для усіх постраждалих слід забезпечити справедливість, — вимагає у Путіна шеф європейської дипломатії. Поширити

Ба більше, Жозеп Боррель закликав усіх учасників Женевських дискусій конструктивно долучатися до обговорень задля повного виконання угоди з шести пунктів від 12 серпня 2008 року.

Росія може розпочати нову війну проти Грузії

Нещодавно команда Online.UA представила нове інтерв’ю з грузинським добровольцем та воїном Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінгом" Бурдулі.

Воїн одразу звернувся з важливим попередженням до своїх земляків.

На його переконання, у Грузії залишилося 3 роки максимум, щоб з нуля відбудувати армію і підготуватися до нового наступу російських окупантів.

“Вікінг” також наголосив, що готовий битися до останнього подиху за свою батьківщину, однак ніколи не витерпить життя в рабстві.