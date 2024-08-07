Коли наступальні дії армії РФ підуть на спад — відповідь Буданова

Наступальні дії російських військ, які тривають зараз, завершиться за півтора — два місяці. Такий прогноз дав очільник української розвідки Кирило Буданов.

Коли та чому закінчаться наступальні дії окупантів РФ

За півтора-два місяці основний напір (армії РФ) має завершитися, бо й так наступ затягнувся. Кирило Буданов Очільник ГУР

Кирило Буданов також відмітив, що практика десятирічної війни показує, що наступальний потенціал "будь-яка сторона понад два місяці не витягує".

Очільник ГУР зазначив, що наступальні операції агресора наближаються до трьох місяців, тому далі буде деякий спад.

Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І ми до цього готуємось, — попередив Буданов. Поширити

Він вважає, що подальша ситуація буде залежати і від української сторони.

Чи ми просто будемо сидіти й чекати, пройде чотири-п’ять місяців і все знову повториться. Чи будемо діяти на випередження, — сказав Буданов. Поширити

Чи здатна окупаційна армія РФ на проведення нового масштабного наступу в Україні

Про повторення широкомасштабного наступу по всій лінії фронту, як у лютому 2022 року, наразі не може бути й мови, — зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Поширити

У матеріалі видання підкреслюється, що після початку масштабної війни проти України у 2022 році окупаційна армія РФ стрімко поширила бойові дії з території Донецької та Луганської областей на північні та східні регіони України.

Восени 2022 року українським військовим за результатами блискавичного контрнаступу вдалось повернути майже всю територію Харківської області.

Однак окупаційна армія РФ повільно та невпинно продовжувала просування на сході України.

Захопивши Авдіївку взимку 2024 року, російські окупанти продовжили просуватись на захід протягом наступних місяців.