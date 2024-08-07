Коли наступальні дії армії РФ підуть на спад — відповідь Буданова

Наступальні дії російських військ, які тривають зараз, завершиться за півтора — два місяці. Такий прогноз дав очільник української розвідки Кирило Буданов.
Головні тези:
- Практика десятирічної війни свідчить, що наступальний потенціал агресора обмежений періодом понад два місяці.
- Після спаду наступу армії РФ можливі нові спроби наступати, але українська сторона активно готується до зустрічі цих викликів.
- Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов запевняє, що наразі не може бути мови про повторення широкомасштабного наступу фронту, як у лютому 2022 року.
Коли та чому закінчаться наступальні дії окупантів РФ
Кирило Буданов також відмітив, що практика десятирічної війни показує, що наступальний потенціал "будь-яка сторона понад два місяці не витягує".
Очільник ГУР зазначив, що наступальні операції агресора наближаються до трьох місяців, тому далі буде деякий спад.
Він вважає, що подальша ситуація буде залежати і від української сторони.
Чи здатна окупаційна армія РФ на проведення нового масштабного наступу в Україні
У матеріалі видання підкреслюється, що після початку масштабної війни проти України у 2022 році окупаційна армія РФ стрімко поширила бойові дії з території Донецької та Луганської областей на північні та східні регіони України.
Восени 2022 року українським військовим за результатами блискавичного контрнаступу вдалось повернути майже всю територію Харківської області.
Однак окупаційна армія РФ повільно та невпинно продовжувала просування на сході України.
Захопивши Авдіївку взимку 2024 року, російські окупанти продовжили просуватись на захід протягом наступних місяців.
Наразі злочинна армія РФ поступово підходить до Покровська на Донеччині. Українські військові ведуть запеклі бої з російськими окупантами на цьому напрямку фронту.
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