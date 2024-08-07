Продолжающиеся сейчас наступательные действия российских войск завершится через полтора — два месяца. Такой прогноз дал глава украинской разведки Кирилл Буданов.
Главные тезисы
- Наступательный потенциал армии РФ не вытягивает более двух месяцев, считает глава украинской разведки.
- Оккупационная армия РФ подходит к Покровску Донецкой области, ведутся упорные бои с украинскими военными.
- После спада наступательных действий могут последовать новые попытки врага наступать, предупреждает Буданов.
- Прогнозируется, что широкомасштабное наступление армии РФ по всей линии фронта, как в феврале 2022 года, не повторится.
Когда и почему закончатся наступательные действия окупантов РФ
Кирилл Буданов также отметил, что практика десятилетней войны показывает, что наступательный потенциал "любая сторона больше двух месяцев не вытягивает".
Глава ГУР отметил, что наступательные операции агрессора приближаются к трем месяцам, поэтому дальше будет некоторый спад.
Он считает, что дальнейшая ситуация будет зависеть и от украинской стороны.
Способна ли оккупационная армия РФ на проведение нового масштабного наступления в Украине
В материале издания подчеркивается, что после начала масштабной войны против Украины в 2022 году оккупационная армия РФ быстро распространила боевые действия с территории Донецкой и Луганской областей на северные и восточные регионы Украины.
Осенью 2022 года украинским военным по результатам молниеносного контрнаступления удалось вернуть почти всю территорию Харьковской области.
Однако оккупационная армия РФ медленно и безостановочно продолжала продвижение на востоке Украины.
Захватив Авдеевку зимой 2024 года, российские оккупанты продолжили продвигаться на мероприятие в течение следующих месяцев.
В настоящее время преступная армия РФ постепенно подходит к Покровску Донецкой области. Украинские военные ведут упорные бои с российскими оккупантами на этом направлении фронта.
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