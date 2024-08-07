Продолжающиеся сейчас наступательные действия российских войск завершится через полтора — два месяца. Такой прогноз дал глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Когда и почему закончатся наступательные действия окупантов РФ

Через полтора-два месяца основной напор (армии РФ) должен завершиться, потому что и так наступление затянулось. Кирилл Буданов Руководитель ГУР

Кирилл Буданов также отметил, что практика десятилетней войны показывает, что наступательный потенциал "любая сторона больше двух месяцев не вытягивает".

Глава ГУР отметил, что наступательные операции агрессора приближаются к трем месяцам, поэтому дальше будет некоторый спад.

Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. И мы к этому готовимся, — предупредил Буданов. Поделиться

Он считает, что дальнейшая ситуация будет зависеть и от украинской стороны.

Или мы просто будем сидеть и ждать, пройдет четыре-пять месяцев и все снова повторится. Будем ли действовать на опережение, — сказал Буданов. Поделиться

Способна ли оккупационная армия РФ на проведение нового масштабного наступления в Украине

О повторении широкомасштабного наступления по всей линии фронта, как в феврале 2022 года, не может быть и речи, — отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Поделиться

В материале издания подчеркивается, что после начала масштабной войны против Украины в 2022 году оккупационная армия РФ быстро распространила боевые действия с территории Донецкой и Луганской областей на северные и восточные регионы Украины.

Осенью 2022 года украинским военным по результатам молниеносного контрнаступления удалось вернуть почти всю территорию Харьковской области.

Однако оккупационная армия РФ медленно и безостановочно продолжала продвижение на востоке Украины.

Захватив Авдеевку зимой 2024 года, российские оккупанты продолжили продвигаться на мероприятие в течение следующих месяцев.