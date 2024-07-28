Преступной армии РФ не удается достичь широкого прорыва во время собственного летнего наступления в Украине, стремительно терпящего поражение.

Что известно об очередном провале наступления оккупационной армии РФ в Украине

По информации журналистов издания, наступление российских окупантов имело шанс на успех, поскольку украинские военные испытывают недостаток личного состава, боеприпасов и не имеют достаточного количества подготовленных боевых позиций.

Однако до конца лета остается менее двух месяцев, а преступные армии РФ не удается добиться прорыва на фронте.

Незначительные успехи российских окупантов добывались очень медленно и обходились ценой огромных потерь.

По информации Минобороны Великобритании, в мае и июне преступная армия РФ теряла 1 тыс. 262 и 1 тыс. 162 солдат ежедневно.

Однако оккупационная армия РФ продолжает стремительно продвигаться на Донетчине.

Аналитики украинского мониторингового проекта Deep State отмечают, что ошибки украинского военного командования едва не привели в окружение украинских военных 31-й ОМБ в районе села Прогресс.

Худший сценарий, вероятно, удалось предотвратить, но он все еще имеет негативную траекторию. Украина будет терять больше территории в ближайшие месяцы, - подчеркивает старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман. Поделиться

В начале этого наступления российских окупантов некоторые аналитики прогнозировали, что армии РФ удастся прорваться вплоть до Киева.

Однако российские оккупанты концентрируются на полном захвате Донецкой и Луганской областей.

Авторы материала предупреждают, что в случае начала мирных переговоров и победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США, Кремль постарается сохранить контроль над всеми оккупированными украинскими территориями.

Если к этому моменту они оккупируют Славянск, Краматорск, Покровск, то могут продать такой результат как победу в этой войне.

В материале издания подчеркивается, что составленный главой генштаба страны-агрессорки Валерием Герасимовым план войны против Украины обусловил большие потери и распыление усилий оккупационной армии РФ.

Основные направления включали:

наступление через границу из Белгородской области к северо-востоку от Харькова с целью отвлечения украинских резервов из Донбасса;

рывок в г. Оскол к югу от Купянска, чтобы угрожать Харькову с другой стороны;

две главные атаки дальше к югу, от Бахмута до города Часов Яр на вершине холма и от Авдеевки до города Покровск.

За последний месяц развернулось вспомогательное наступление на Нью-Йорк и Торецк, между боями во времена Яр и Покровск. Были также нападения на юг, направленные на угрозу Кураховому.

Что известно о ситуации на ключевых участках фронта

Штурм Харькова 10 мая стал первым прямым трансграничным наступлением большого масштаба с 2022 года и имел две цели: создать буферную зону для предотвращения украинских ударов и рейдов в Белгородскую область, а также отвлечь украинские резервы от главного фронта на Донбассе.

Первый явно провалился. Несмотря на первоначальный успех, россияне быстро иссякли и стали терять позиции. Сейчас они разделены на два отдельных поселения вокруг города Волчанск и хутора Лукьянское.

Вторая цель была успешнее. Украина вынуждена была отвлечь несколько бригад и батальонов из других мест на линии фронта, чтобы сдержать угрозу.

На Донбассе наступление оккупационной армии РФ началось на месяц раньше Харьковской области.

Когда харьковская операция начала срываться, российское верховное командование вывело войска из Донбасса, чтобы отправить их на север. Возможно, это промедление спасло украинцев от краха.

С 10 мая – дня начала атаки на Харьков – россияне продвинулись максимум четыре мили в Покровск, примерно столько же до Прогресса и 3,37 мили в Нью-Йорк. В своем наступлении на Временный Яр они прошли всего две мили.

Ситуация такова: россияне выбрали жестокую тактику, очень похожую на ту, которую они использовали в Бахмуте: посылают многие люди, теряют много людей, при этом выиграют несколько метров и пару улиц в некоторых селах и так далее, - подчеркивает военный аналитик, эксглава Минобороны Андрей Загороднюк. Поделиться

Он отметил, что оккупационная армия РФ движется очень медленно, однако движется.

Мы работаем над этим – я не могу точно сказать, что произойдет, но мы стараемся получить определенные возможности, чтобы предотвратить это в долгосрочной перспективе. Но в краткосрочной перспективе, поскольку мы имеем возможность ударить только в непосредственной близости от российских сил. Но со временем эти достижения скапливаются, - подчеркнул Загороднюк. Поделиться

Если россиянам удастся захватить Нью-Йорк и Торецк, они будут угрожать Временному Яру с юга и Константиновке с юго-востока.

Пулемет

Это поставит их в шаге от того, чтобы угрожать Краматорской и Славянской, поставить под угрозу всю позицию Украины в Донецкой области.

Одной из причин недавнего успеха России является то, что они предпочитают сосредоточить атаки на более слабых украинских подразделениях.

Начавшееся около месяца назад нападение на Торецк и Нью-Йорк совпало с решением Украины поменять относительно сильную бригаду, которая удерживала территорию, на ослабленное подразделение, которое тогда находилось во Временном Яру, сказал Роб Ли, старший научный сотрудник Исследовательский институт внешней политики, аналитический центр в США.

Атаки к востоку от Покровска также могут быть связаны с ротациями сил.

Этот этап войны также характеризуется медленным движением и очень незначительными действиями пехоты.

Сейчас российские атаки часто включают лишь шесть-восемь человек, пытающихся пробраться через серую зону и закрепиться в окопах.

Это результат проблемы, с которой сталкиваются обе стороны войны: пересечение серой зоны с помощью традиционного бронетехнического штурма – как это попытались россияне в Угледаре и Авдеевке, а украинцы – в Запорожье прошлым летом. Это приводит к потерям бронетехники и людей.

В этом году россияне придумали два варианта решения проблемы. Одна из них "танк-черепаха" - неуклюжий, бронированный зверь, расчищающий маршрут через серую зону.

Другой вообще отказывается от брони: посадить солдат на мотоциклы, чтобы как можно быстрее ехать на врага в надежде, что их не убьют. Когда – или если – оккупанты достигают линии столкновения, то бросают мотоциклы и дерутся в окопах как пехотные штурмовые группы. Это несовершенные, надуманные адаптации к условиям поля боя, а не чудо-оружие.

Опасность последующих нескольких месяцев остается острой. Главком ВСУ Александр Сырский на этой неделе признал, что у россиян преимущество в технике "1:2 или 1:3 в свою пользу".

Короче говоря, продвижение России, вероятно, будет продолжаться, по крайней мере, до сентября. Но битва на Донбассе, какой бы она ни была кровопролитной, может не стать решающим фактором в войне.