Сырский назвал способ остановить наступление РФ на всей линии фронта

Главнокомандующий ВСУ Сырский указал, что можно остановить наступление России при условии эффективного огневого поражения сил противника и резервов.

Что может остановить наступление России

Враг не оставляет попыток продвинуться вглубь украинских территорий, а потому продолжает активно штурмовать позиции ВСУ. Впрочем, кое-что может остановить наступление окупантов.

Об этом главнокомандующий ВСУ заявил после работы на самых горячих участках Восточного фронта. Кроме того, Сырский также рассказал, какое преимущество имеют ВСУ над врагом.

Сырский сообщил, что враг не учитывает высокий уровень потерь и продолжает рваться в направлении Покровска. Так, жесткие бои продолжаются в Красногоровке, а также в районах Прогресса, Железного, Северного, Временного Яра. Кроме того, российские захватчики не оставляют попыток захватить и другие населенные пункты Донецкой области, а также острова Херсонской области.

Сейчас на всей линии фронта продолжаются активные боевые действия, несколько отличающиеся интенсивностью. Впрочем, наступление врага можно остановить даже при условии, что его силы преобладают. Так, по словам Сырского, эффективное огневое поражение помешает планам врага.

Эффективное огненное поражение основных сил противника и его резервов на дальних подступах, комплексное поражение противника перед передним краем, устойчивое удержание подготовленных с инженерной точки зрения рубежей и позиций, максимально эффективное использование всех возможностей оружия и боеприпасов, прежде всего боевых дронов, в которых мы имеем преимущество. А также овладение новыми способами уничтожения разведывательных БПЛА противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности, только с использованием средств РЭБ и fpv-дронов, — перечислил Сырский факторы, которые могут остановить наступление врага. Поделиться

Сырский подчеркнул важность подготовки бойцов

Главнокомандующий ВСУ отметил, что в этих принципах нет ничего нового, но они нуждаются в мастерстве. Следовательно, Сырский подчеркнул, что подготовка военнослужащих, а также штабов на всех уровнях должна быть максимально эффективной.

Это позволит не только эффективно использовать все боевые возможности, но и минимизирует потери Украины. Поэтому во время работы Сырский проверил, как готовят резервные силы к боевым действиям.

Отмечаю максимальное приближение занятий к реальной боевой обстановке, использование дронов со сбросами и fpv-дронов для имитации действий противника, что позволяет обучать наших воинов практически уничтожать этот опасный вид оружия. Следует использовать наше преимущество в применении боевых дронов и fpv-дронов в уничтожении БПЛА противника, — отметил Сырский. Поделиться

Кроме того, главком ВСУ провел встречи с командирами разных бригад. Вместе с ними Сырский обсудил главные действия противника по разным направлениям, а также вопросы по повышению эффективности действий Сил обороны, пополнению потерь, обеспечению боеприпасами, решению других проблемных вопросов.