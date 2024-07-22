Сырский назвал способ остановить наступление РФ на всей линии фронта

Главнокомандующий ВСУ Сырский указал, что можно остановить наступление России при условии эффективного огневого поражения сил противника и резервов.
Главные тезисы
- Способы остановить наступление России на фронте, предложенные главнокомандующим ВСУ Сырским
- Эффективное огневое поражение и использование боевых дронов - ключевые меры в удержании врага
- Важность подготовки и эффективного использования всех боевых возможностей на фронте для успешного сдерживания вражеских атак
- Сырский подчеркнул значимость мастерства в подготовке военнослужащих и штабов на всех уровнях
- Использование боевых дронов и fpv-дронов - преимущество ВСУ в уничтожении БПЛА противника
Что может остановить наступление России
Враг не оставляет попыток продвинуться вглубь украинских территорий, а потому продолжает активно штурмовать позиции ВСУ. Впрочем, кое-что может остановить наступление окупантов.
Об этом главнокомандующий ВСУ заявил после работы на самых горячих участках Восточного фронта. Кроме того, Сырский также рассказал, какое преимущество имеют ВСУ над врагом.
Сырский сообщил, что враг не учитывает высокий уровень потерь и продолжает рваться в направлении Покровска. Так, жесткие бои продолжаются в Красногоровке, а также в районах Прогресса, Железного, Северного, Временного Яра. Кроме того, российские захватчики не оставляют попыток захватить и другие населенные пункты Донецкой области, а также острова Херсонской области.
Сейчас на всей линии фронта продолжаются активные боевые действия, несколько отличающиеся интенсивностью. Впрочем, наступление врага можно остановить даже при условии, что его силы преобладают. Так, по словам Сырского, эффективное огневое поражение помешает планам врага.
Сырский подчеркнул важность подготовки бойцов
Главнокомандующий ВСУ отметил, что в этих принципах нет ничего нового, но они нуждаются в мастерстве. Следовательно, Сырский подчеркнул, что подготовка военнослужащих, а также штабов на всех уровнях должна быть максимально эффективной.
Это позволит не только эффективно использовать все боевые возможности, но и минимизирует потери Украины. Поэтому во время работы Сырский проверил, как готовят резервные силы к боевым действиям.
Кроме того, главком ВСУ провел встречи с командирами разных бригад. Вместе с ними Сырский обсудил главные действия противника по разным направлениям, а также вопросы по повышению эффективности действий Сил обороны, пополнению потерь, обеспечению боеприпасами, решению других проблемных вопросов.
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