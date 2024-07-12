Сырский ввел изменения в курс подготовки для ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский ввел изменения в курс подготовки для ВСУ

Александр Сырский
Сырский ввел изменения в курс подготовки для ВСУ
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Военные Вооруженных сил Украины будут изучать нормы международного гуманитарного права.

Главные тезисы

  • Военные ВСУ будут изучать нормы международного гуманитарного права в курсе подготовки.
  • Это решение направлено на повышение уровня правовой культуры и готовность действовать по международным стандартам.
  • Эти изменения являются ответом на вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины и соблюдение международных обязательств государства.
  • Российские оккупанты периодически нарушают нормы и законы войны, что приводит к тяжелым последствиям для украинских военных и гражданского населения.
  • Украинские правоохранители зафиксировали более 60 случаев казней украинских военных российскими оккупантами с начала вторжения.

Что изменится в курсе подготовки для ВСУ

В условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и во исполнение взятых нашим государством международных обязательств, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины принял решение о внедрении в курс подготовки для военнослужащих обязательного блока по изучению норм международного гуманитарного права (права вооруженных конфликтов).

По словам Генштаба, это решение является частью комплексного подхода к обеспечению высокого уровня правовой культуры и подготовки военнослужащих, поскольку руководство Вооруженных сил Украины уделяет особое внимание соблюдению норм международного гуманитарного права во всех аспектах военной деятельности.

Реализация данного решения будет способствовать повышению уровня правовой культуры среди военнослужащих и направлена на обеспечение их готовности действовать в соответствии с международными стандартами, — отметили в штабе.

Война России против Украины

Напомним, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты неоднократно нарушали законы и обычаи войны. Российские военные убивали и пленили гражданских украинцев, а также похищали детей и убивали пленных.

К примеру недавно стало известно, что россияне снова расстреляли украинских военнопленных возле Роботиного.

Отметим, что всего со времени полномасштабного вторжения украинские правоохранители зафиксировали более 60 случаев казней украинских военных российскими оккупантами.

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