Сырский ввел изменения в курс подготовки для ВСУ

Военные Вооруженных сил Украины будут изучать нормы международного гуманитарного права.
Главные тезисы
- Военные ВСУ будут изучать нормы международного гуманитарного права в курсе подготовки.
- Это решение направлено на повышение уровня правовой культуры и готовность действовать по международным стандартам.
- Эти изменения являются ответом на вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины и соблюдение международных обязательств государства.
- Российские оккупанты периодически нарушают нормы и законы войны, что приводит к тяжелым последствиям для украинских военных и гражданского населения.
- Украинские правоохранители зафиксировали более 60 случаев казней украинских военных российскими оккупантами с начала вторжения.
Что изменится в курсе подготовки для ВСУ
В условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и во исполнение взятых нашим государством международных обязательств, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины принял решение о внедрении в курс подготовки для военнослужащих обязательного блока по изучению норм международного гуманитарного права (права вооруженных конфликтов).
По словам Генштаба, это решение является частью комплексного подхода к обеспечению высокого уровня правовой культуры и подготовки военнослужащих, поскольку руководство Вооруженных сил Украины уделяет особое внимание соблюдению норм международного гуманитарного права во всех аспектах военной деятельности.
Война России против Украины
Напомним, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты неоднократно нарушали законы и обычаи войны. Российские военные убивали и пленили гражданских украинцев, а также похищали детей и убивали пленных.
К примеру недавно стало известно, что россияне снова расстреляли украинских военнопленных возле Роботиного.
Отметим, что всего со времени полномасштабного вторжения украинские правоохранители зафиксировали более 60 случаев казней украинских военных российскими оккупантами.
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