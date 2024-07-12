Сирський запровадив зміни до курсу підготовки для ЗСУ

Що зміниться у курсі підготовки для ЗСУ

В умовах збройної агресії Російської Федерації проти України та на виконання взятих нашою державою міжнародних зобов’язань, Головнокомандувач Збройних сил України прийняв рішення щодо впровадження в курс підготовки для військовослужбовців обов’язкового блоку з вивчення норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів).

За словами Генштабу, це рішення є частиною комплексного підходу щодо забезпечення високого рівня правової культури та підготовки військовослужбовців, оскільки керівництво Збройних сил України приділяє особливу увагу дотриманню норм міжнародного гуманітарного права у всіх аспектах військової діяльності.

Реалізація зазначеного рішення сприятиме підвищенню рівня правової культури серед військовослужбовців та спрямоване на забезпечення їхньої готовності діяти відповідно до міжнародних стандартів, — зауважили в штабі. Поширити

Війна Росії проти України

Нагадаємо, що від моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти неодноразово порушували закони та звичаї війни. Російські військові вбивали та брали в полон цивільних українців, а також викрадали дітей та вбивали полонених.

До прикладу, нещодавно стало відомо, що росіяни знову розстріляли українських військовополонених біля Роботиного.

Зауважимо, що загалом від часу повномасштабного вторгнення українські правоохоронці зафіксували понад 60 випадків страт українських військових російськими окупантами.