Сырский раскрыл детали боев на самых горячих направлениях фронта

В Украине за последнее время увеличилась линия активного фронта. При этом наблюдается понижение интенсивности боев.

Сырский доложил о ситуации на фронте

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, он неделю провел на восточном фронте.

Там он побывал практически во всех бригадах, воюющих на Покровском, Кураховском, Времивском, Торецком, Краматорском направлениях, а также в Волчанске и Харькове.

Везде продолжаются жесткие боевые действия разной интенсивности. По сравнению с предыдущей поездкой две недели назад, добавилось Торецкое направление, — отметил Сырский. Поделиться

По его словам, ситуация в Покровском направлении остается сложной. Россияне заменили ударные части, штурмовые отряды которых утратили боеспособность и возобновили попытки наступления.

Сырский подчеркнул, что это направление нуждается в постоянном внимании, а также обеспечении дополнительными снарядами и огневыми средствами.

На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, а линия активного фронта увеличилась. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Как заявил Сырский, сейчас основная проблема для украинских командиров — комплектация подразделений мотивированными и качественно подготовленными военнослужащими. Также они нуждаются в обеспечении средствами РЭБ и противовоздушной обороной.

В то же время, на нашей стороне есть преимущество в количестве и качестве боевых коптеров, прежде бомберов и FPV-дронов, и мастерства операторов, которые их применяют. Это залог нашего успеха и сохранения жизни бойцов, — рассказал Сырский. Поделиться

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