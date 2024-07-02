Сырский раскрыл детали боев на самых горячих направлениях фронта
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский раскрыл детали боев на самых горячих направлениях фронта

Генштаб ВСУ
Сырский раскрыл детали боев на самых горячих направлениях фронта
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В Украине за последнее время увеличилась линия активного фронта. При этом наблюдается понижение интенсивности боев.

Главные тезисы

  • Сырский осветил ситуацию на восточном фронте: активные боевые действия на разных направлениях.
  • Украинские командиры борются с проблемой комплектации подразделений мотивированными бойцами.
  • Армия РФ понесла серьезные потери за сутки, включая потерю танков, бронетехники, артиллерии и других средств.
  • Преимущество украинской стороны - качественные боевые коптеры, бомберы и мастерство операторов.
  • Сырский подчеркнул важность обеспечения подразделений РЭБ и противовоздушной обороной для успешного проведения операций.

Сырский доложил о ситуации на фронте

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, он неделю провел на восточном фронте.

Там он побывал практически во всех бригадах, воюющих на Покровском, Кураховском, Времивском, Торецком, Краматорском направлениях, а также в Волчанске и Харькове.

Везде продолжаются жесткие боевые действия разной интенсивности. По сравнению с предыдущей поездкой две недели назад, добавилось Торецкое направление, — отметил Сырский.

По его словам, ситуация в Покровском направлении остается сложной. Россияне заменили ударные части, штурмовые отряды которых утратили боеспособность и возобновили попытки наступления.

Сырский подчеркнул, что это направление нуждается в постоянном внимании, а также обеспечении дополнительными снарядами и огневыми средствами.

На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, а линия активного фронта увеличилась.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Как заявил Сырский, сейчас основная проблема для украинских командиров — комплектация подразделений мотивированными и качественно подготовленными военнослужащими. Также они нуждаются в обеспечении средствами РЭБ и противовоздушной обороной.

В то же время, на нашей стороне есть преимущество в количестве и качестве боевых коптеров, прежде бомберов и FPV-дронов, и мастерства операторов, которые их применяют. Это залог нашего успеха и сохранения жизни бойцов, — рассказал Сырский.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около (+1280) человек,

  • танков — 8107 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин — 15566 (+16) ед,

  • артиллерийских систем — 14655 (+56) ед,

  • РСЗО — 1114 (+3) ед,

  • средств ПВО — 874 (+0) ед,

  • самолетов — 360 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11641 (+21),

  • крылатых ракет — 2335 (+2),

  • кораблей /катеров/ — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 19787 (+74) ед,

  • специальной техники — 2452 (+4)

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