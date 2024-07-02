Сырский раскрыл детали боев на самых горячих направлениях фронта

В Украине за последнее время увеличилась линия активного фронта. При этом наблюдается понижение интенсивности боев.
Главные тезисы
- Сырский осветил ситуацию на восточном фронте: активные боевые действия на разных направлениях.
- Украинские командиры борются с проблемой комплектации подразделений мотивированными бойцами.
- Армия РФ понесла серьезные потери за сутки, включая потерю танков, бронетехники, артиллерии и других средств.
- Преимущество украинской стороны - качественные боевые коптеры, бомберы и мастерство операторов.
- Сырский подчеркнул важность обеспечения подразделений РЭБ и противовоздушной обороной для успешного проведения операций.
Сырский доложил о ситуации на фронте
Как рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, он неделю провел на восточном фронте.
Там он побывал практически во всех бригадах, воюющих на Покровском, Кураховском, Времивском, Торецком, Краматорском направлениях, а также в Волчанске и Харькове.
По его словам, ситуация в Покровском направлении остается сложной. Россияне заменили ударные части, штурмовые отряды которых утратили боеспособность и возобновили попытки наступления.
Сырский подчеркнул, что это направление нуждается в постоянном внимании, а также обеспечении дополнительными снарядами и огневыми средствами.
Как заявил Сырский, сейчас основная проблема для украинских командиров — комплектация подразделений мотивированными и качественно подготовленными военнослужащими. Также они нуждаются в обеспечении средствами РЭБ и противовоздушной обороной.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около (+1280) человек,
танков — 8107 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 15566 (+16) ед,
артиллерийских систем — 14655 (+56) ед,
РСЗО — 1114 (+3) ед,
средств ПВО — 874 (+0) ед,
самолетов — 360 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11641 (+21),
крылатых ракет — 2335 (+2),
кораблей /катеров/ — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 19787 (+74) ед,
специальной техники — 2452 (+4)
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