ВСУ уничтожили более 1200 солдат и 8 танков армии РФ в течение суток

Потери России в войне против Украины в сутки с 1 на 2 июля составляют 1280 окупантов.
Главные тезисы
- Ситуация на фронте остается напряженной, интенсивные боевые действия продолжаются на Харьковском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском и других направлениях.
- Силы обороны Украины успешно контролируют ситуацию, уничтожая вражескую технику и отражая атаки российских окупантов.
Что известно о потерях армии РФ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.24 ориентировочно составили:
личного состава - около (+1280) человек,
танков - 8107 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 15566 (+16) ед,
артиллерийских систем - 14655 (+56) ед,
РСЗО - 1114 (+3) ед,
средств ПВО - 874 (+0) ед,
самолетов - 360 (+0) ед,
вертолетов - 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 11641 (+21),
крылатых ракет - 2335 (+2),
кораблей /катеров/ - 28 (+0) ед,
подводных лодок - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 19787 (+74) ед,
специальной техники - 2452 (+4)
Какая ситуация на фронте
Оперативная информация по состоянию на вечер 1 июля по поводу российского вторжения.
Ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной, но контролируемой. Силы обороны Украины направляют усилия на срыв наступательных планов агрессора и уничтожают его личный состав и технику.
С начала суток произошло 161 боевое столкновение.
Противник нанес четыре ракетных удара, 33 авиационных удара и 433 удара дронами-камикадзе, совершил 3072 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам по артиллерии и другим типам вооружения.
На Харьковском направлении российские оккупанты 11 раз пытались штурмовать оборонительные рубежи в районе Глубокого, Липцев и Волчанск. Ситуация под контролем наших войск.
На Лиманском направлении российские войска предпринимали также 17 атакующих попыток — вблизи Грековки, Невского и Макеевки.
Активным агрессором был и на Северском направлении, где зафиксировано 19 штурмовых действий россиян. Локации боевых столкновений - Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Спорное, Выемка, Верхнекаменское. Захватчики получают достойный отпор.
На Краматорском направлении наши войска остановили пять атак противника в районах Нового и Клещиевки. В Новом, в направлении Временного Яра.
На Торецком направлении россияне пытались 19 раз вклиниться в наши оборонные рубежи возле населенных пунктов Торецка, Северного, Южного и Нью-Йорка, отбито 16 атак.
Наиболее интенсивно атакует враг на Покровском направлении. Здесь с начала суток совершалось 44 штурмовых действия россиян. И дальше продолжается отражение 14 атак вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Новоселовка Первая, Евгеньевка, Сокол, Восход, Нетайлово.
На Кураховском направлении захватчики пытались семь раз продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Прасковьевка, однако безуспешно.
На Времивском направлении уже 10 вражеских атак в районах Водяного и Урожайного. Отпор одного штурмового действия еще продолжается. Силы обороны контролируют ситуацию.
На Ореховском направлении потерпели неудачу две атаки противника в сторону Роботиного и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все восемь атак россиян сегодня успеха не имели.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-