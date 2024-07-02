ВСУ уничтожили более 1200 солдат и 8 танков армии РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1200 солдат и 8 танков армии РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Потери России в войне против Украины в сутки с 1 на 2 июля составляют 1280 окупантов.

Главные тезисы

  • Ситуация на фронте остается напряженной, интенсивные боевые действия продолжаются на Харьковском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском и других направлениях.
  • Силы обороны Украины успешно контролируют ситуацию, уничтожая вражескую технику и отражая атаки российских окупантов.

Что известно о потерях армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около (+1280) человек,

  • танков - 8107 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин - 15566 (+16) ед,

  • артиллерийских систем - 14655 (+56) ед,

  • РСЗО - 1114 (+3) ед,

  • средств ПВО - 874 (+0) ед,

  • самолетов - 360 (+0) ед,

  • вертолетов - 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11641 (+21),

  • крылатых ракет - 2335 (+2),

  • кораблей /катеров/ - 28 (+0) ед,

  • подводных лодок - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 19787 (+74) ед,

  • специальной техники - 2452 (+4)

Какая ситуация на фронте

Оперативная информация по состоянию на вечер 1 июля по поводу российского вторжения.

Ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной, но контролируемой. Силы обороны Украины направляют усилия на срыв наступательных планов агрессора и уничтожают его личный состав и технику.

С начала суток произошло 161 боевое столкновение.

Противник нанес четыре ракетных удара, 33 авиационных удара и 433 удара дронами-камикадзе, совершил 3072 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам по артиллерии и другим типам вооружения.

На Харьковском направлении российские оккупанты 11 раз пытались штурмовать оборонительные рубежи в районе Глубокого, Липцев и Волчанск. Ситуация под контролем наших войск.

На Лиманском направлении российские войска предпринимали также 17 атакующих попыток — вблизи Грековки, Невского и Макеевки.

Активным агрессором был и на Северском направлении, где зафиксировано 19 штурмовых действий россиян. Локации боевых столкновений - Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Спорное, Выемка, Верхнекаменское. Захватчики получают достойный отпор.

На Краматорском направлении наши войска остановили пять атак противника в районах Нового и Клещиевки. В Новом, в направлении Временного Яра.

На Торецком направлении россияне пытались 19 раз вклиниться в наши оборонные рубежи возле населенных пунктов Торецка, Северного, Южного и Нью-Йорка, отбито 16 атак.

Наиболее интенсивно атакует враг на Покровском направлении. Здесь с начала суток совершалось 44 штурмовых действия россиян. И дальше продолжается отражение 14 атак вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Новоселовка Первая, Евгеньевка, Сокол, Восход, Нетайлово.

На Кураховском направлении захватчики пытались семь раз продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Прасковьевка, однако безуспешно.

На Времивском направлении уже 10 вражеских атак в районах Водяного и Урожайного. Отпор одного штурмового действия еще продолжается. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении потерпели неудачу две атаки противника в сторону Роботиного и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все восемь атак россиян сегодня успеха не имели.

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