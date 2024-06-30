ВСУ успешно сдерживают попытки армии РФ прорваться на Харьковском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ успешно сдерживают попытки армии РФ прорваться на Харьковском направлении

Генштаб ВСУ
ВСУ успешно сдерживают попытки армии РФ прорваться на Харьковском направлении
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С начала суток на фронте произошло 90 боевых столкновений. Однако Силы обороны останавливают врага и разрушают его планы.

Главные тезисы

  • ВСУ успешно сдерживают прорывы армии РФ на Харьковском направлении, отразив пять попыток враждебного продвижения.
  • Интенсивные боевые действия произошли на Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском и Ивановском направлениях.
  • Ориентированные общие потери армии РФ за период с 24 февраля 2022 по 30 июня 2024 составляют более полумиллиона человек и значительное количество военной техники.

Что известно о ситуации на фронте

Оккупанты увеличили количество атак на Харьковском направлении . Отражены пять попыток продвинуться в сторону наших позиций. Активных боевых действий пока нет.

Похожая ситуация на Купянском направлении , где агрессор штурмовал с начала суток пять раз. Другая активность врага отсутствует.

Лиманское направление . Уже девять штурмовых действий агрессора сегодня. Враг действовал в районах Невского и Торского, два боестолкновения в районе Невского еще продолжаются.

На Краматорском направлении проходят бои в районе Временного Яра. Всего уже шесть раз оккупанты атаковали на данном направлении, четыре штурма еще продолжаются.

На Торецком направлении враг применил авиацию. Нанесены удары КАБ в районах Нью-Йорка, Железного и Торецкого.

На Покровском направлении агрессор атакует в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеньевки и Сокола. Всего 29 штурмовых действий за сегодняшний день, из них шесть еще продолжаются.

На Времивском направлении идет бой в районе Макаровки.

Что известно о потерях армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 542700 (+1140) человек,

  • танков - 8080 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин - 15524 (+19) ед,

  • артиллерийских систем - 14533 (+53) ед,

  • РСЗО - 1110 (+1) ед,

  • средства ПВО - 873 (+2) ед,

  • самолетов - 360 (+0) ед,

  • вертолетов - 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11584 (+46),

  • крылатых ракет - 2331 (+0),

  • кораблей /катеров - 28 (+0) ед,

  • подводных лодок - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 19643 (+75) ед,

  • специальной техники - 2448 (+12)

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