ВСУ успешно сдерживают попытки армии РФ прорваться на Харьковском направлении

С начала суток на фронте произошло 90 боевых столкновений. Однако Силы обороны останавливают врага и разрушают его планы.
Главные тезисы
- ВСУ успешно сдерживают прорывы армии РФ на Харьковском направлении, отразив пять попыток враждебного продвижения.
- Интенсивные боевые действия произошли на Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском и Ивановском направлениях.
- Ориентированные общие потери армии РФ за период с 24 февраля 2022 по 30 июня 2024 составляют более полумиллиона человек и значительное количество военной техники.
Что известно о ситуации на фронте
Оккупанты увеличили количество атак на Харьковском направлении . Отражены пять попыток продвинуться в сторону наших позиций. Активных боевых действий пока нет.
Похожая ситуация на Купянском направлении , где агрессор штурмовал с начала суток пять раз. Другая активность врага отсутствует.
Лиманское направление . Уже девять штурмовых действий агрессора сегодня. Враг действовал в районах Невского и Торского, два боестолкновения в районе Невского еще продолжаются.
На Краматорском направлении проходят бои в районе Временного Яра. Всего уже шесть раз оккупанты атаковали на данном направлении, четыре штурма еще продолжаются.
На Торецком направлении враг применил авиацию. Нанесены удары КАБ в районах Нью-Йорка, Железного и Торецкого.
На Покровском направлении агрессор атакует в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеньевки и Сокола. Всего 29 штурмовых действий за сегодняшний день, из них шесть еще продолжаются.
На Времивском направлении идет бой в районе Макаровки.
Что известно о потерях армии РФ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 542700 (+1140) человек,
танков - 8080 (+7) ед,
боевых бронированных машин - 15524 (+19) ед,
артиллерийских систем - 14533 (+53) ед,
РСЗО - 1110 (+1) ед,
средства ПВО - 873 (+2) ед,
самолетов - 360 (+0) ед,
вертолетов - 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 11584 (+46),
крылатых ракет - 2331 (+0),
кораблей /катеров - 28 (+0) ед,
подводных лодок - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 19643 (+75) ед,
специальной техники - 2448 (+12)
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