ВСУ успешно сдерживают попытки армии РФ прорваться на Харьковском направлении

С начала суток на фронте произошло 90 боевых столкновений. Однако Силы обороны останавливают врага и разрушают его планы.

Что известно о ситуации на фронте

Оккупанты увеличили количество атак на Харьковском направлении . Отражены пять попыток продвинуться в сторону наших позиций. Активных боевых действий пока нет.

Похожая ситуация на Купянском направлении , где агрессор штурмовал с начала суток пять раз. Другая активность врага отсутствует.

Лиманское направление . Уже девять штурмовых действий агрессора сегодня. Враг действовал в районах Невского и Торского, два боестолкновения в районе Невского еще продолжаются.

На Краматорском направлении проходят бои в районе Временного Яра. Всего уже шесть раз оккупанты атаковали на данном направлении, четыре штурма еще продолжаются.

На Торецком направлении враг применил авиацию. Нанесены удары КАБ в районах Нью-Йорка, Железного и Торецкого.

На Покровском направлении агрессор атакует в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеньевки и Сокола. Всего 29 штурмовых действий за сегодняшний день, из них шесть еще продолжаются.

На Времивском направлении идет бой в районе Макаровки.

Что известно о потерях армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.24 ориентировочно составили: