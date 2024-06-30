ЗСУ успішно стримують спроби армії РФ прорватися на Харківському напрямку

З початку доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. Однак Сили оборони зупиняють ворога та руйнують його плани.
Головні тези:
- ЗСУ успішно стримують прориви армії РФ на Харківському напрямку, відбивши п'ять спроб ворожого продвиження.
- Інтенсивні бойові дії відбулися на Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському та Іванівському напрямках.
- Орієнтовані загальні втрати армії РФ за період з 24 лютого 2022 року по 30 червня 2024 року становлять понад півмільйона осіб та значну кількість військової техніки.
Що відомо про ситуацію на фронті
Окупанти збільшили кількість атак на Харківському напрямку. Відбито п’ять спроб просунутися в бік наших позицій. Активних бойових дій наразі немає.
Схожа ситуація на Куп’янському напрямку, де агресор штурмував з початку доби п’ять разів. Інша активність ворога відсутня.
Лиманський напрямок. Уже дев’ять штурмових дій агресора за сьогодні. Ворог діяв в районах Невського та Торського, два боєзіткнення в районі Невського ще тривають.
На Краматорському напрямку відбуваються бої в районі Часового Яру. Всього уже шість разів окупанти атакували на даному напрямку, чотири штурми ще продовжуються.
На Торецькому напрямку ворог застосував авіацію. Завдано ударів КАБ в районах Нью-Йорка, Залізного та Торецька.
На Покровському напрямку агресор атакує в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки та Сокола. Всього 29 штурмових дій за сьогодні, з них шість ще тривають.
На Времівському напрямку триває бій в районі Макарівки.
Що відомо про втрати армії РФ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 542700 (+1140) осіб,
танків — 8080 (+7) од,
бойових броньованих машин — 15524 (+19) од,
артилерійських систем — 14533 (+53) од,
РСЗВ — 1110 (+1) од,
засоби ППО — 873 (+2) од,
літаків — 360 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11584 (+46),
крилатих ракет — 2331 (+0),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 19643 (+75) од,
спеціальної техніки — 2448 (+12)
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