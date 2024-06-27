Генштаб ЗСУ назвав два найгарячіші напрямки на фронті

За інформацією Генштабу, 27 червня на Торецькому напрямку кількість штурмів росіян збільшилась до 25, на Покровському — до 23.

З початку доби відбулося 104 зіткнення ЗСУ з окупаційними військами

За добу кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 104. Найгарячіше на Торецькому та Покровському напрямках, на які припадає майже половина всіх ворожих штурмів.

На Харківському напрямку російські військові намагалися атакувати тричі. Тривають бої в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали 10 штурмових дій окупаційних військ. Триває бій біля Синьківки. Авіаційного удару зазнали околиці Петропавлівки.

На Краматорському напрямку противник посилив тиск в районі Часового Яру. Йдуть два бої. Загалом за сьогодні ворог атакував тут п’ять разів.

На Торецькому напрямку кількість штурмів загарбників збільшилась до 25. Підрозділи Сил оборони відбили 22 наступальні спроби військ РФ, три атаки ще продовжуються. Ворог застосував авіацію та бомбардував Торецьк КАБами.

На Покровському напрямку окупанти не зменшують тиску. Від початку доби ворог 23 рази атакував оборонні рубежі українських захисників. Тривають сім штурмових дій.

Додалась одна ворожа спроба атакувати на Придніпровському напрямку. Загалом, за день, це вже сьома, шість - відбито. На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Українські десантники вдарили по великому скупченню живої сили РФ — відео

Аеророзвідники 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України помітили велике скупчення живої сили противника, зокрема росіяни переміщалися з посадки в будинок на тимчасово окупованій території, — йдеться у повідомленні. Поширити

За словами військових, кілька ударів FPV-дронов змусили їх перебігти в іншу хату, проте й там їх дістали дрони-камікадзе.

Залишки окупантів спробували втекти на машині, але на ходу їх також наздогнали дрони, — додають у ДШВ.