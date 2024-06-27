Генштаб ВСУ назвал два самых горячих направления на фронте

По информации Генштаба, 27 июня на Торецком направлении количество штурмов россиян увеличилось до 25, на Покровском - до 23.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 104 столкновения ВСУ с оккупационными войсками, из них практически половина пришлась на Торецкое и Покровское направления.
- По состоянию на вечер 27 июня продолжаются бои в Харьковском, Купянском, Краматорском и Приднепровском направлениях.
- Силам обороны удалось отразить несколько атак вражеских войск, в том числе с помощью авиации и бомбардировок.
- Аэроразведчики 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ поразили большое скопление живой силы РФ, зафиксированное на оккупированной территории.
С начала суток произошло 104 столкновения ВСУ с оккупационными войсками
За сутки количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 104. Горячее всего на Торецком и Покровском направлениях, на которые приходится почти половина всех вражеских штурмов.
В Харьковском направлении российские военные пытались атаковать трижды. Продолжаются бои в районе Волчанска.
На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отражали 10 штурмовых действий оккупационных войск. Продолжается бой у Синьковки. Авиационный удар получили окрестности Петропавловки.
На Краматорском направлении противник усилил давление в районе Временного Яра. Идут два боя. Всего за сегодняшний день враг атаковал здесь пять раз.
На Торецком направлении количество штурмов захватчиков увеличилось до 25. Подразделения Сил обороны отразили 22 наступательные попытки войск РФ, три атаки еще продолжаются. Враг применил авиацию и бомбил Торецк КАБами.
На Покровском направлении оккупанты не уменьшают давления. С начала суток враг 23 раза атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. Продолжаются семь штурмовых действий.
Добавилась одна враждебная попытка атаковать на Приднепровском направлении. В общем, за день, это уже седьмое, шесть - отражено. По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
Украинские десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ — видео
По словам военных, несколько ударов FPV-дронов заставили их перебежать в другой дом, однако и там их достали дроны-камикадзе.
Остатки окупантов попытались скрыться на машине, но на ходу их также догнали дроны, — добавляют в ДШУ.
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