Генштаб ВСУ назвал два самых горячих направления на фронте

По информации Генштаба, 27 июня на Торецком направлении количество штурмов россиян увеличилось до 25, на Покровском - до 23.

С начала суток произошло 104 столкновения ВСУ с оккупационными войсками

За сутки количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 104. Горячее всего на Торецком и Покровском направлениях, на которые приходится почти половина всех вражеских штурмов.

В Харьковском направлении российские военные пытались атаковать трижды. Продолжаются бои в районе Волчанска.

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отражали 10 штурмовых действий оккупационных войск. Продолжается бой у Синьковки. Авиационный удар получили окрестности Петропавловки.

На Краматорском направлении противник усилил давление в районе Временного Яра. Идут два боя. Всего за сегодняшний день враг атаковал здесь пять раз.

На Торецком направлении количество штурмов захватчиков увеличилось до 25. Подразделения Сил обороны отразили 22 наступательные попытки войск РФ, три атаки еще продолжаются. Враг применил авиацию и бомбил Торецк КАБами.

На Покровском направлении оккупанты не уменьшают давления. С начала суток враг 23 раза атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. Продолжаются семь штурмовых действий.

Добавилась одна враждебная попытка атаковать на Приднепровском направлении. В общем, за день, это уже седьмое, шесть - отражено. По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Украинские десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ — видео

Аэроразведчики 71-й отдельной егерской бригады ДШИ ВС Украины заметили большое скопление живой силы противника, в частности, россияне перемещались с посадки в дом на временно оккупированной территории, — говорится в сообщении. Поделиться

По словам военных, несколько ударов FPV-дронов заставили их перебежать в другой дом, однако и там их достали дроны-камикадзе.

Остатки окупантов попытались скрыться на машине, но на ходу их также догнали дроны, — добавляют в ДШУ.