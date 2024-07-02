ЗСУ знищили понад 1200 солдатів та 8 танків армії РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1200 солдатів та 8 танків армії РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Втрати Росії у війні проти України за добу з 1 на 2 липня становлять 1280 окупантів.

Головні тези:

  • Ситуація на фронті залишається напруженою, інтенсивні бойові дії тривають на Харківському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському та інших напрямках.
  • Сили оборони України успішно контролюють ситуацію, знищуючи ворожу техніку та відбиваючи атаки російських окупантів.

Що відомо про втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько (+1280) осіб ,

  • танків — 8107 (+8) од,

  • бойових броньованих машин — 15566 (+16) од,

  • артилерійських систем —  14655 (+56) од,

  • РСЗВ  — 1114 (+3) од,

  • засобів ППО  — 874 (+0) од,

  • літаків — 360 (+0) од,

  • гелікоптерів  — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11641 (+21),

  • крилатих ракет — 2335 (+2),

  • кораблів /катерів / — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19787 (+74) од,

  • спеціальної техніки — 2452 (+4)

Яка ситуація на фронті

Оперативна інформація станом на вечір 1 липня щодо російського вторгнення.

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони України спрямовують зусилля на зрив наступальних планів агресора та знищують його особовий склад і техніку.

Від початку доби відбулося 161 бойове зіткнення.

Противник завдав чотири ракетні удари, 33 авіаційні удари та 433 удари дронами-камікадзе, вчинив 3072 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах з артилерії та інших типів озброєння.

На Харківському напрямку російські окупанти 11 разів силкувалися штурмувати оборонні рубежі в районі Глибокого, Липців і Вовчанська. Ситуація під контролем наших військ.

На Лиманському напрямку російські війська вчиняли також 17 атакувальних спроб  — поблизу Греківки, Невського і Макіївки.

Активним агресор був і на Сіверському напрямку, де зафіксовано 19 штурмових дій росіян. Локації бойових зіткнень — Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Спірне, Виїмка, Верхньокам’янське. Загарбники отримують гідну відсіч.

На Краматорському напрямку наші війська зупинили п’ять атак противника у районах Нового та Кліщіївки.  У Новому, на напрямку Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися 19 разів вклинитися в наші оборонні рубежі біля населених пунктів Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк, відбито 16 атак.

Найбільш інтенсивно атакує ворог на Покровському напрямку.  Тут від початку доби відбувалися 44 штурмові дії росіян. І надалі триває відбиття 14 атак поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Євгенівка, Сокіл, Восход, Нетайлове.

На Курахівському напрямку загарбники намагалися сім разів просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка, однак безуспішно.

На Времівському напрямку відбувалося вже 10 ворожих атак в районах Водяного й Урожайного. Відсіч однієї штурмової дії ще триває. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Оріхівському напрямку зазнали невдачі дві  атаки противника в бік Роботиного і Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі вісім атак росіян сьогодні успіху не мали.

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