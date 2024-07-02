Сирський розкрив деталі боїв на найгарячіших напрямках фронту

В Україні останнім часом збільшилась лінія активного фронту. При цьому спостерігається зниження інтенсивності боїв.
Головні тези:
- Сирський розкрив деталі ситуації на східному фронті та акцентував увагу на Покровському напрямку.
- Відомості про втрати армії РФ за певний період: особовий склад, техніка, артилерійські системи, літаки, кораблі та інше.
- Перевага української армії у якості та кількості бойових коптерів, бомберів та FPV-дронів, що сприяє успішним операціям на фронті.
- Загальний огляд ситуації на фронті та важливість підтримки та укомплектування військових для забезпечення безпеки та успішних операцій.
Сирський доповів про ситуацію на фронті
Як розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, він тиждень провів на східному фронті.
Там він побував практично у всіх бригадах, які воюють на Покровському, Курахівському, Времівському, Торецькому, Краматорському напрямах, а також у Вовчанську та під Харковом.
За його словами, ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Росіяни замінили ударні частини, штурмові загони яких втратили боєздатність, і відновили спроби наступу.
Сирський підкреслив, що цей напрямок потребує постійної уваги, а також забезпечення додатковими снарядами та вогневими засобами.
Як заявив Сирський, зараз основною проблемою для українських командирів є комплектація підрозділів вмотивованими та якісно підготовленими військовослужбовцями. Також вони потребують забезпечення засобами РЕБ та протиповітряною обороною.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько (+1280) осіб ,
танків — 8107 (+8) од,
бойових броньованих машин — 15566 (+16) од,
артилерійських систем — 14655 (+56) од,
РСЗВ — 1114 (+3) од,
засобів ППО — 874 (+0) од,
літаків — 360 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11641 (+21),
крилатих ракет — 2335 (+2),
кораблів /катерів / — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 19787 (+74) од,
спеціальної техніки — 2452 (+4)
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