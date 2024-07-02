Сирський розкрив деталі боїв на найгарячіших напрямках фронту

В Україні останнім часом збільшилась лінія активного фронту. При цьому спостерігається зниження інтенсивності боїв.

Сирський доповів про ситуацію на фронті

Як розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, він тиждень провів на східному фронті.

Там він побував практично у всіх бригадах, які воюють на Покровському, Курахівському, Времівському, Торецькому, Краматорському напрямах, а також у Вовчанську та під Харковом.

Скрізь тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності. Порівняно з попередньою поїздкою два тижні тому, додався Торецький напрямок, — зазначив Сирський. Поширити

За його словами, ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Росіяни замінили ударні частини, штурмові загони яких втратили боєздатність, і відновили спроби наступу.

Сирський підкреслив, що цей напрямок потребує постійної уваги, а також забезпечення додатковими снарядами та вогневими засобами.

На інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, натомість лінія активного фронту збільшилася. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Як заявив Сирський, зараз основною проблемою для українських командирів є комплектація підрозділів вмотивованими та якісно підготовленими військовослужбовцями. Також вони потребують забезпечення засобами РЕБ та протиповітряною обороною.

Водночас, на нашому боці є перевага у кількості та якості бойових коптерів, насамперед бомберів та FPV-дронів, і майстерності операторів, які їх застосовують. Це запорука нашого успіху та збереження життя бійців, — розповів Сирський. Поширити

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