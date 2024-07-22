Сирський назвав спосіб зупинити наступ РФ на всій лінії фронта

Що може зупинити наступ Росії

Ворог не полишає спроб просунутися вглиб українських територій, а тому — продовжує активно штурмувати позиції ЗСУ. Втім, дещо може зупинити наступ окупантів.

Про це головнокомандувач ЗСУ заявив після роботи на найгарячіших ділянках Східного фронту. Окрім того, Сирський також розповів, яку перевагу мають ЗСУ над ворогом.

Сирський повідомив, що ворог не зважає на високий рівень втрат та продовжує рватися в напрямку Покровська. Так, жорсткі бої тривають в Красногоровці, а також в районах Прогреса, Залізного, Північного, Часового Яра. Окрім того, російські загарбники не полишають спроб захопити й інші населені пункти Донецької області, а також острови на Херсонщині.

Наразі на всій лінії фронту тривають активні бойові дії, які дещо відрізняються інтенсивністю. Втім, наступ ворога можна зупинити, навіть за умови, що його сили переважають. Так, за словами Сирського, ефективне вогневе ураження стане на заваді планів ворога.

Ефективне вогневе ураження основних сил противника та його резервів на дальніх підступах, комплексне ураження противника перед переднім краєм, стійке утримання підготовлених з інженерного погляду рубежів і позицій, максимально ефективне використання всіх можливостей зброї та боєприпасів, насамперед бойових дронів, в яких ми маємо перевагу. А також опанування нових способів знищення розвідувальних БпЛА противника в умовах тотального дефіциту зенітних ракет малої дальності, тільки з використанням засобів РЕБ та fpv-дронів, — перерахував Сирський фактори, які можуть зупинити наступ ворога. Поширити

Сирський підкреслив важливість підготовки бійців

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що у цих принципах немає нічого нового, одна вони потребують майстерності. Відтак, Сирський наголосив, що підготовка військовослужбовців, а також штабів на всіх рівнях мають бути максимально ефективними.

Це дозволить не лише дієво використовувати усі бойові можливості, але й мінімізує втрати України. Тому під час роботи Сирський перевірив, як готують резервні сили до бойових дій.

Відмічаю максимальне наближення занять до реальної бойової обстановки, використання дронів зі скидами та fpv-дронів для імітації дій противника, що дозволяє навчати наших воїнів практично знищувати цей вкрай небезпечний вид зброї. Варто використовувати нашу перевагу у застосуванні бойових дронів та fpv-дронів у знищенні БпЛА противника, — зауважив Сирський. Поширити

Окрім того, головком ЗСУ провів зустрічі з командирами різних бригад. Разом з ними Сирський обговорив головні дії противника на різних напрямках, а також питання щодо підвищення ефективності дій Сил оборони, поповнення втрат, забезпечення боєприпасами, вирішення інших проблемних питань.