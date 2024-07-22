Сирський назвав спосіб зупинити наступ РФ на всій лінії фронта

Головнокомандувач ЗСУ Сирський вказав, що можливо зупинити наступ Росії за умови ефективного вогневого ураження сил противника та резервів.
Головні тези:
- Головнокомандувач ЗСУ Сирський вказав, що можливо зупинити наступ Росії за умови ефективного вогневого ураження сил противника та резервів.
- У заяві після роботи на гарячих ділянках Східного фронту Сирський наголосив на важливості ефективного вогневого ураження та підготовки військовослужбовців.
- За словами головнокомандувача, ефективне використання бойових дронів та fpv-дронів може допомогти зупинити наступ ворога та мінімізувати втрати.
- На фронті тривають активні бойові дії, проте за правильної стратегії та підготовці ЗСУ можуть зупинити наступ російських загарбників.
- Важливість підготовки та ефективного використання усіх бойових можливостей на фронті для успішного стримування ворожих атак підкреслює головнокомандувач ЗСУ.
Що може зупинити наступ Росії
Ворог не полишає спроб просунутися вглиб українських територій, а тому — продовжує активно штурмувати позиції ЗСУ. Втім, дещо може зупинити наступ окупантів.
Про це головнокомандувач ЗСУ заявив після роботи на найгарячіших ділянках Східного фронту. Окрім того, Сирський також розповів, яку перевагу мають ЗСУ над ворогом.
Сирський повідомив, що ворог не зважає на високий рівень втрат та продовжує рватися в напрямку Покровська. Так, жорсткі бої тривають в Красногоровці, а також в районах Прогреса, Залізного, Північного, Часового Яра. Окрім того, російські загарбники не полишають спроб захопити й інші населені пункти Донецької області, а також острови на Херсонщині.
Наразі на всій лінії фронту тривають активні бойові дії, які дещо відрізняються інтенсивністю. Втім, наступ ворога можна зупинити, навіть за умови, що його сили переважають. Так, за словами Сирського, ефективне вогневе ураження стане на заваді планів ворога.
Сирський підкреслив важливість підготовки бійців
Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що у цих принципах немає нічого нового, одна вони потребують майстерності. Відтак, Сирський наголосив, що підготовка військовослужбовців, а також штабів на всіх рівнях мають бути максимально ефективними.
Це дозволить не лише дієво використовувати усі бойові можливості, але й мінімізує втрати України. Тому під час роботи Сирський перевірив, як готують резервні сили до бойових дій.
Окрім того, головком ЗСУ провів зустрічі з командирами різних бригад. Разом з ними Сирський обговорив головні дії противника на різних напрямках, а також питання щодо підвищення ефективності дій Сил оборони, поповнення втрат, забезпечення боєприпасами, вирішення інших проблемних питань.
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