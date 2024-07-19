Сирський прибув на східний напрямок фронту для перевірки підготовки резервістів — фото

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відправився у східну частину України. Там він перевірив там підготовку резервістів.
Головні тези:
- Олександр Сирський відправився на схід країни для перевірки підготовки резервістів та взяв активну участь у проведенні бойових занять у підрозділах резерву.
- Головком вніс зміни до курсу підготовки для Збройних сил України, введений обов'язковий блок з вивчення норм міжнародного гуманітарного права для військовослужбовців.
- Ця ініціатива спрямована на підвищення рівня правової культури в армії та забезпечення готовності військовослужбовців діяти відповідно до міжнародних стандартів.
- Сирський підкреслив важливість якісної підготовки воїнів, яка забезпечує їхнє збереження життя в умовах збройної агресії.
- Ініціатива генерала сприятиме забезпеченню високого рівня правової культури, необхідного для дотримання норм міжнародного гуманітарного права у всіх аспектах військової діяльності.
Сирський приїхав на схід та перевірив підготовку резервістів
За його словами, наразі військовослужбовці демонструють хист і бажання вчитись. Також головком подякував інструкторам та командирам підрозділів за їх наполегливу та самовіддану роботу.
Сирський запровадив зміни до курсу підготовки для ЗСУ
Військові Збройних сил України вивчатимуть норми міжнародного гуманітарного права.
В умовах збройної агресії Російської Федерації проти України та на виконання взятих нашою державою міжнародних зобов’язань, Головнокомандувач Збройних сил України прийняв рішення щодо впровадження в курс підготовки для військовослужбовців обов’язкового блоку з вивчення норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів).
За словами Генштабу, це рішення є частиною комплексного підходу щодо забезпечення високого рівня правової культури та підготовки військовослужбовців, оскільки керівництво Збройних сил України приділяє особливу увагу дотриманню норм міжнародного гуманітарного права у всіх аспектах військової діяльності.
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