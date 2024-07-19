Сирський прибув на східний напрямок фронту для перевірки підготовки резервістів — фото

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відправився у східну частину України. Там він перевірив там підготовку резервістів.

Сирський приїхав на схід та перевірив підготовку резервістів

Працюю на сході. Відвідав проведення бойових занять у підрозділах резерву. Якісна підготовка воїнів — це, насамперед, їх збережені життя, — написав Сирський. Поширити

За його словами, наразі військовослужбовці демонструють хист і бажання вчитись. Також головком подякував інструкторам та командирам підрозділів за їх наполегливу та самовіддану роботу.

Сирський запровадив зміни до курсу підготовки для ЗСУ

Військові Збройних сил України вивчатимуть норми міжнародного гуманітарного права.

В умовах збройної агресії Російської Федерації проти України та на виконання взятих нашою державою міжнародних зобов’язань, Головнокомандувач Збройних сил України прийняв рішення щодо впровадження в курс підготовки для військовослужбовців обов’язкового блоку з вивчення норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів).

За словами Генштабу, це рішення є частиною комплексного підходу щодо забезпечення високого рівня правової культури та підготовки військовослужбовців, оскільки керівництво Збройних сил України приділяє особливу увагу дотриманню норм міжнародного гуманітарного права у всіх аспектах військової діяльності.