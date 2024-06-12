Сирський розкрив деталі боїв в гарячих точках фронту

Російські війська зосереджуються на Покровському та Курахівському напрямках фронту. Проте у Вовчанську на півночі Харківської області противник загруз.
Головні тези:
- Російські війська активізують атаки на гарячих точках фронту, але українські ЗСУ утримують напрямки та протистоять ворогу.
- Сирський розкрив деталі про зосередження російських військ на Покровському та Курахівському напрямках.
- Українські війська утримують місто Вовчанськ на півночі Харківської області та не допускають прориву оборони.
- Завдання для ЗСУ наразі полягає у максимальному знищенні ворожої техніки та живої сили, утриманні займаних рубежів та позицій.
- Українські військові зосереджують зусилля на підвищенні якості проведення занять з підрозділами для ефективного протистояння на фронті.
Сирський назвав три завдання для ЗСУ
Головком зазначив, що кілька днів працював у військових частинах на гарячих напрямках на сході України. За словами Сирського, ворог зосереджує зусилля на Покровському та Курахівському напрямках. Росіяни зосередили найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад.
Окупанти намагаються захопити населені пункти Часів Яр, Кліщіївка та Калинівка. Це дасть їм можливість просуватися у напрямку Краматорська та Словʼянська.
Також ворог штурмує Білогорівку у Луганській області та рветься до Сіверська з двох напрямків.
У Харківській області російські війська намагаються просунутися вперед в глибину українських підрозділів та створити так званий "пояс безпеки". Сирський наголосив, що у Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків.
На Запорізькому напрямку агресор атакує в районах Старомайорське та Роботине, але фактично без успіху. У районі Кринок на лівому березі Херсонської області ЗСУ продовжують утримувати плацдарм.
Головнокомандувач зазначив, що завдання для ЗСУ наразі — утримання займаних рубежів та позицій, не допущення прориву оборони, максимальне знищення живої сили та техніки ворога. За його словами, потрібно досягти переваги, зменшити втрати, змінити оборонну та наступальну психологію.
Загострення на фронті
Протягом останніх місяців російські окупаційні війська посилили атаки на фронті. Раніше загарбникам вдалося захопити Авдіївку. Після того ворог продовжує тиснути на тому напрямку.
Також росіяни намагаються захопити місто Часів Яр на Бахмутському напрямку. Це відкриє йому шлях на Краматорську агломерацію.
Крім того, протягом місяця окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на півночі Харківської області. За словами представників ЗСУ, українські війська контролюють більшу частину міста Вовчанськ на цьому напрямку.
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