Сырский раскрыл детали боев в горячих точках фронта

Российские войска сосредотачиваются на Покровском и Кураховском направлениях фронта. Однако в Волчанске на севере Харьковской области противник увяз.

Сырский назвал три задания для ВСУ

Главком отметил, что несколько дней работал в воинских частях по горячим направлениям на востоке Украины. По словам Сырского, враг сосредотачивает усилия на Покровском и Кураховском направлениях. Россияне сосредоточили наибольшее количество своих штурмовых подразделений из восьми ударных бригад.

Оккупанты пытаются захватить населенные пункты Часов Яр, Клищиевка и Калиновка. Это позволит им продвигаться в направлении Краматорска и Славянска.

Также враг штурмует Белогоровку в Луганской области и рвется в Северск по двум направлениям.

В Харьковской области российские войска пытаются продвинуться вперед в глубину украинских подразделений и создать так называемый "пояс безопасности". Сырский подчеркнул, что в Волчанске противник увяз, несмотря на привлеченные силы и средства, которые постоянно пополняет за счет подразделений по другим направлениям.

В Запорожском направлении агрессор атакует в районах Старомайорское и Роботино, но фактически без успеха. В районе Крынок на левом берегу Херсонской области ВСУ продолжают удерживать плацдарм.

Главнокомандующий отметил, что задача для ВСУ в настоящее время — удержание занимаемых рубежей и позиций, недопущение прорыва обороны, максимальное уничтожение живой силы и техники врага. По его словам, нужно добиться преимущества, уменьшить потери, изменить оборонительную и наступательную психологию.

Для этого мы сосредотачиваем усилия на повышении качества проведения занятий с подразделениями, проходящими боевое согласование, в ходе которых отрабатываются вопросы борьбы с дронами противника и защита от них, передвижение на поле боя, пользование средствами РЭБ, эвакуация раненых и многие другие вопросы, которые актуальны в условиях современного боя, — добавил главком. Поделиться

Обострение на фронте

В последние месяцы российские оккупационные войска усилили атаки на фронте. Ранее захватчикам удалось захватить Авдеевку. После этого враг продолжает давить на том направлении.

Также россияне пытаются захватить город Часов Яр на Бахмутском направлении. Это откроет ему путь на агломерацию Краматорска.

Кроме того, в течение месяца оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на севере Харьковской области. По словам представителей ВСУ, украинские войска контролируют большую часть города Волчанск в этом направлении.