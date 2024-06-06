Сирський уперше розкрив свій стратегічний план щодо ЗСУ

За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, одним з його ключових стратегічних завдань є трансформація українського війська у високотехнологічну армію.
Головні тези:
- Основне завдання Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського — трансформація українського війська у високотехнологічну армію.
- Розвиток безпілотних систем у ЗСУ включає покращення логістики, підготовку кадрів та усунення бюрократичних бар'єрів.
- Українські воїни повинні бути максимально забезпечені технологіями для ефективного використання безпілотних систем.
- Сирський наголосив на важливості постійного удосконалення Сил безпілотних систем у ході нових викликів та реалій.
ЗСУ повинні удосконалюватися на тлі сучасних викликів
Олександр Сирський наголосив, що українські воїни повинні бути максимально забезпечені технологіями, аби не лише ефективно знищувати сили ворога, а й вберегти власне життя.
Щоб реалізувати цю мету Головнокомандувач ЗСУ скликав засідання робочої групи з питань безпілотних систем.
Разом зі своєю командою Олександр Сирський визначив пріоритети розвитку наземних, морських та повітряних безпілотних систем і окреслили ключові задачі на всіх рівнях.
Він також звернув увагу на те, що не лише українці, а й увесь світ бачив вражаючі результати роботи безпілотних систем та команд, зокрема й під час боїв на Харківщині.
Не можна також ігнорувати той факт, що саме українські морські безпілотники "витіснили ворога з української акваторії Чорного моря".
Сирський озвучив нові завдання для своєї команди
Як наголосив Головнокомандувач Збройних сил України, станом на сьогодні вкрай важливо покращувати:
логістику,
ланцюги постачання,
роботу майстерень,
організацію звʼязку,
підготовку кадрів,
рекрутинг здібних екіпажів у безпілотні підрозділи,
дослідницьку та експериментальну роботу,
усунення бюрократичних барʼєрів, зокрема, коли йдеться про списання втрачених безпілотників.
Сирський також звернув увагу на те, що Сили безпілотних систем — це рід військ, який в умовах нових викликів та реалій мусить постійно удосконалюватись.
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