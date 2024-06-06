Сирський уперше розкрив свій стратегічний план щодо ЗСУ

За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, одним з його ключових стратегічних завдань є трансформація українського війська у високотехнологічну армію.

ЗСУ повинні удосконалюватися на тлі сучасних викликів

Олександр Сирський наголосив, що українські воїни повинні бути максимально забезпечені технологіями, аби не лише ефективно знищувати сили ворога, а й вберегти власне життя.

Щоб реалізувати цю мету Головнокомандувач ЗСУ скликав засідання робочої групи з питань безпілотних систем.

Разом зі своєю командою Олександр Сирський визначив пріоритети розвитку наземних, морських та повітряних безпілотних систем і окреслили ключові задачі на всіх рівнях.

Польові командири, відомі вам за позивними Верес, Мадяр і Ахіллес, мають унікальний бойовий досвід застосування, постачання та налагодження безпілотних систем. Критично важливо мати спільне розуміння подальшого розвитку цих технологій та усвідомлювати виклики, які стоять перед нами. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Він також звернув увагу на те, що не лише українці, а й увесь світ бачив вражаючі результати роботи безпілотних систем та команд, зокрема й під час боїв на Харківщині.

Не можна також ігнорувати той факт, що саме українські морські безпілотники "витіснили ворога з української акваторії Чорного моря".

Сирський озвучив нові завдання для своєї команди

Як наголосив Головнокомандувач Збройних сил України, станом на сьогодні вкрай важливо покращувати:

логістику,

ланцюги постачання,

роботу майстерень,

організацію звʼязку,

підготовку кадрів,

рекрутинг здібних екіпажів у безпілотні підрозділи,

дослідницьку та експериментальну роботу,

усунення бюрократичних барʼєрів, зокрема, коли йдеться про списання втрачених безпілотників.

Сирський також звернув увагу на те, що Сили безпілотних систем — це рід військ, який в умовах нових викликів та реалій мусить постійно удосконалюватись.