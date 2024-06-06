Сырский впервые раскрыл свой стратегический план относительно ВСУ

По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, одной из его ключевых стратегических задач является трансформация украинских войск в высокотехнологичную армию.

ВСУ должны совершенствоваться на фоне современных вызовов

Александр Сырский подчеркнул, что украинские воины должны быть максимально обеспечены технологиями, чтобы не только эффективно уничтожать силы врага, но и уберечь собственную жизнь.

Чтобы реализовать эту цель Главнокомандующий ВСУ созвал заседание рабочей группы по беспилотным системам.

Вместе со своей командой Александр Сырский определил приоритеты развития наземных, морских и воздушных беспилотных систем и наметили ключевые задачи на всех уровнях.

Полевые командиры, известные вам по позывным Верес, Мадяр и Ахиллес, имеют уникальный боевой опыт применения, поставки и отладки беспилотных систем. Критически важно иметь общее понимание дальнейшего развития этих технологий и осознавать появляющиеся перед нами вызовы. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Он также обратил внимание на то, что не только украинцы, но и весь мир видел впечатляющие результаты работы беспилотных систем и команд, в том числе и во время боев на Харьковщине.

Нельзя также игнорировать тот факт, что именно украинские морские беспилотники "вытеснили врага из украинской акватории Черного моря".

Сырский озвучил новые задачи для своей команды

Как отметил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, по состоянию на сегодняшний день крайне важно улучшать:

логистику,

цепи поставок,

работу мастерских,

организацию связи,

подготовку кадров,

рекрутинг способных экипажей в беспилотные подразделения,

исследовательскую и экспериментальную работу,

устранение бюрократических барьеров, в частности, когда речь идет о списании уничтоженных беспилотников.

Сырский также обратил внимание на то, что Силы беспилотных систем — это род войск, которые в условиях новых вызовов и реалий должны постоянно совершенствоваться.