Сырский прибыл на восточное направление фронта для проверки подготовки резервистов — фото

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отправился в восточную часть Украины. Там он проверил подготовку резервистов.
Главные тезисы
- Александр Сырский отправился на восток страны для проверки подготовки резервистов и активно участвовал в проведении боевых занятий в подразделениях резерва.
- Главком внес изменения в курс подготовки для Вооруженных сил Украины, введен обязательный блок по изучению норм международного гуманитарного права для военнослужащих.
- Эта инициатива направлена на повышение уровня правовой культуры в армии и обеспечение готовности военнослужащих действовать в соответствии с международными стандартами.
- Сырский подчеркнул важность качественной подготовки воинов, обеспечивающей их сохранение жизни в условиях вооруженной агрессии.
- Инициатива генерала будет способствовать обеспечению высокого уровня правовой культуры, необходимого для соблюдения норм международного гуманитарного права во всех аспектах военной деятельности.
Сырский приехал на восток и проверил подготовку резервистов
По его словам, в настоящее время военнослужащие демонстрируют способность и желание учиться. Также главком поблагодарил инструкторов и командиров подразделений за их упорную и самоотверженную работу.
Сырский ввел изменения в курс подготовки для ВСУ
Военные Вооруженных сил Украины будут изучать нормы международного гуманитарного права.
В условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и во исполнение взятых нашим государством международных обязательств, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины принял решение о внедрении в курс подготовки для военнослужащих обязательного блока по изучению норм международного гуманитарного права (права вооруженных конфликтов).
По словам Генштаба, это решение является частью комплексного подхода к обеспечению высокого уровня правовой культуры и подготовки военнослужащих, поскольку руководство Вооруженных сил Украины уделяет особое внимание соблюдению норм международного гуманитарного права во всех аспектах военной деятельности.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-