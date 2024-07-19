Сырский прибыл на восточное направление фронта для проверки подготовки резервистов — фото
Категория
Украина
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Сырский прибыл на восточное направление фронта для проверки подготовки резервистов — фото

Александр Сырский
Сырский прибыл на восточное направление фронта для проверки подготовки резервистов
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отправился в восточную часть Украины. Там он проверил подготовку резервистов.

Главные тезисы

  • Александр Сырский отправился на восток страны для проверки подготовки резервистов и активно участвовал в проведении боевых занятий в подразделениях резерва.
  • Главком внес изменения в курс подготовки для Вооруженных сил Украины, введен обязательный блок по изучению норм международного гуманитарного права для военнослужащих.
  • Эта инициатива направлена на повышение уровня правовой культуры в армии и обеспечение готовности военнослужащих действовать в соответствии с международными стандартами.
  • Сырский подчеркнул важность качественной подготовки воинов, обеспечивающей их сохранение жизни в условиях вооруженной агрессии.
  • Инициатива генерала будет способствовать обеспечению высокого уровня правовой культуры, необходимого для соблюдения норм международного гуманитарного права во всех аспектах военной деятельности.

Сырский приехал на восток и проверил подготовку резервистов

Работаю на собрании. Посетил проведение боевых занятий в подразделениях резерва. Качественная подготовка воинов — это прежде всего их сохраненные жизни, — написал Сырский.

По его словам, в настоящее время военнослужащие демонстрируют способность и желание учиться. Также главком поблагодарил инструкторов и командиров подразделений за их упорную и самоотверженную работу.

Сырский ввел изменения в курс подготовки для ВСУ

Военные Вооруженных сил Украины будут изучать нормы международного гуманитарного права.

В условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и во исполнение взятых нашим государством международных обязательств, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины принял решение о внедрении в курс подготовки для военнослужащих обязательного блока по изучению норм международного гуманитарного права (права вооруженных конфликтов).

По словам Генштаба, это решение является частью комплексного подхода к обеспечению высокого уровня правовой культуры и подготовки военнослужащих, поскольку руководство Вооруженных сил Украины уделяет особое внимание соблюдению норм международного гуманитарного права во всех аспектах военной деятельности.

Реализация данного решения будет способствовать повышению уровня правовой культуры среди военнослужащих и направлена на обеспечение их готовности действовать в соответствии с международными стандартами, — отметили в штабе.

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