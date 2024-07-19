Сырский прибыл на восточное направление фронта для проверки подготовки резервистов — фото

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отправился в восточную часть Украины. Там он проверил подготовку резервистов.

Сырский приехал на восток и проверил подготовку резервистов

Работаю на собрании. Посетил проведение боевых занятий в подразделениях резерва. Качественная подготовка воинов — это прежде всего их сохраненные жизни, — написал Сырский. Поделиться

По его словам, в настоящее время военнослужащие демонстрируют способность и желание учиться. Также главком поблагодарил инструкторов и командиров подразделений за их упорную и самоотверженную работу.

Сырский ввел изменения в курс подготовки для ВСУ

Военные Вооруженных сил Украины будут изучать нормы международного гуманитарного права.

В условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и во исполнение взятых нашим государством международных обязательств, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины принял решение о внедрении в курс подготовки для военнослужащих обязательного блока по изучению норм международного гуманитарного права (права вооруженных конфликтов).

По словам Генштаба, это решение является частью комплексного подхода к обеспечению высокого уровня правовой культуры и подготовки военнослужащих, поскольку руководство Вооруженных сил Украины уделяет особое внимание соблюдению норм международного гуманитарного права во всех аспектах военной деятельности.