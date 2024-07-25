Командующий НГУ назвал сроки завершения наступления армии РФ в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Командующий НГУ назвал сроки завершения наступления армии РФ в Украине

Бронетехника армии РФ
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Источник:  Укринформ

По словам командующего Нацгвардией Александра Пивненко, наступление оккупационной армии РФ в Украине окончательно захлебнется в течение ближайшего или двух месяцев.

Главные тезисы

  • Прогнозируемый срок завершения наступления армии РФ в Украине – ближайшие месяцы, по мнению командующего НГУ Александра Пивненко.
  • Украинским войскам рекомендуется искать слабые места врага и нейтрализовать сильные стороны российских оккупантов.
  • Оккупационная армия РФ планирует продвижение по территории Запорожской области.
  • Украинские войска готовятся к противодействию наступлению вражеских сил в различных районах, включая Роботинский и Времивский плацдармы.
  • По мнению генерала Пивненко, оккупационная армия РФ скоро исчерпает возможности для дальнейшего наступления. 

Что известно о сроках и причинах завершения наступления армии РФ в Украине

Пивненко подчеркнул, что в условиях столь безумных потерь оккупационная армия РФ не может продолжать наступление сразу на нескольких направлениях.

Трудно. Но ведь наступательные возможности противника не безграничны, да и сколько они понесут потери… Я думаю, еще месяц-полтора и они не смогут вести активные штурмы на многих направлениях и станут в оборону в любом случае. А нам за это время нужно сформировать наши подразделения, подготовить. Да, это война, – отмечает командующий НГУ.

Армия РФ вынуждена будет остановить наступление в Украине уже через месяц-два
Оккупационная армия РФ в Украине

По его мнению, украинским военным следует искать слабые места врага и нивелировать сильные стороны российских оккупантов.

Надо адаптироваться, изменять модель управления, ставить задачу: если так не работает – пробовать асимметрично. Но кардинально все не изменишь, на все нужно время, особенно если говорить о системных изменениях, – объясняет генерал Пивненко.

Где оккупационная армия РФ готовится к продолжению наступления

По словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг" и представителя Одесской ОВА Сергея Братчука в эфире канала "Мы - Украина", командование оккупационной армии РФ поставило военным задачу по продвижению по территории Запорожской области.

Братчук подчеркнул, что речь идет о планах врага по наступлению в районе Роботиного и Времивского плацдармов.

Также в Запорожской области наблюдается постепенное усиление подразделений окупантов.

Говоря о боях в регионе, спикер УГА "Юг" объяснил, что это действия малых штурмовых групп противника, а также "механизированная компонента и авиация - их козырная карта".

У врага есть продвижение по локации Урожайное. Относительно Роботиного – это серая зона. И видим усилия врага в продвижениях к Водяному и Старомайорскому, но интенсивность этих наступлений немного спала, - отметил Братчук.

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