По словам командующего Нацгвардией Александра Пивненко, наступление оккупационной армии РФ в Украине окончательно захлебнется в течение ближайшего или двух месяцев.
Главные тезисы
- Прогнозируемый срок завершения наступления армии РФ в Украине – ближайшие месяцы, по мнению командующего НГУ Александра Пивненко.
- Украинским войскам рекомендуется искать слабые места врага и нейтрализовать сильные стороны российских оккупантов.
- Оккупационная армия РФ планирует продвижение по территории Запорожской области.
- Украинские войска готовятся к противодействию наступлению вражеских сил в различных районах, включая Роботинский и Времивский плацдармы.
- По мнению генерала Пивненко, оккупационная армия РФ скоро исчерпает возможности для дальнейшего наступления.
Что известно о сроках и причинах завершения наступления армии РФ в Украине
Пивненко подчеркнул, что в условиях столь безумных потерь оккупационная армия РФ не может продолжать наступление сразу на нескольких направлениях.
По его мнению, украинским военным следует искать слабые места врага и нивелировать сильные стороны российских оккупантов.
Где оккупационная армия РФ готовится к продолжению наступления
По словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг" и представителя Одесской ОВА Сергея Братчука в эфире канала "Мы - Украина", командование оккупационной армии РФ поставило военным задачу по продвижению по территории Запорожской области.
Братчук подчеркнул, что речь идет о планах врага по наступлению в районе Роботиного и Времивского плацдармов.
Также в Запорожской области наблюдается постепенное усиление подразделений окупантов.
Говоря о боях в регионе, спикер УГА "Юг" объяснил, что это действия малых штурмовых групп противника, а также "механизированная компонента и авиация - их козырная карта".
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