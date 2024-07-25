По словам командующего Нацгвардией Александра Пивненко, наступление оккупационной армии РФ в Украине окончательно захлебнется в течение ближайшего или двух месяцев.

Что известно о сроках и причинах завершения наступления армии РФ в Украине

Пивненко подчеркнул, что в условиях столь безумных потерь оккупационная армия РФ не может продолжать наступление сразу на нескольких направлениях.

Трудно. Но ведь наступательные возможности противника не безграничны, да и сколько они понесут потери… Я думаю, еще месяц-полтора и они не смогут вести активные штурмы на многих направлениях и станут в оборону в любом случае. А нам за это время нужно сформировать наши подразделения, подготовить. Да, это война, – отмечает командующий НГУ. Поделиться

Оккупационная армия РФ в Украине

По его мнению, украинским военным следует искать слабые места врага и нивелировать сильные стороны российских оккупантов.

Надо адаптироваться, изменять модель управления, ставить задачу: если так не работает – пробовать асимметрично. Но кардинально все не изменишь, на все нужно время, особенно если говорить о системных изменениях, – объясняет генерал Пивненко. Поделиться

Где оккупационная армия РФ готовится к продолжению наступления

По словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг" и представителя Одесской ОВА Сергея Братчука в эфире канала "Мы - Украина", командование оккупационной армии РФ поставило военным задачу по продвижению по территории Запорожской области.

Братчук подчеркнул, что речь идет о планах врага по наступлению в районе Роботиного и Времивского плацдармов.

Также в Запорожской области наблюдается постепенное усиление подразделений окупантов.

Говоря о боях в регионе, спикер УГА "Юг" объяснил, что это действия малых штурмовых групп противника, а также "механизированная компонента и авиация - их козырная карта".