За словами командувача Нацгвардії Олександра Півненка, наступ окупаційної армії РФ в Україні остаточно захлинеться протягом найближчого місяця чи двох.
Головні тези:
- Командувач НГУ передбачає, що окупаційна армія РФ в Україні припинить наступ протягом місяця-двох через шалені втрати та вичерпання можливостей.
- Українським військам рекомендовано шукати слабкі місця ворога та шляхи нейтралізації сильних сторін російських окупантів.
- Речник УДА "Південь" повідомив про плани окупаційної армії РФ по просуванню територією Запорізької області, звернувши увагу про активність ворожих штурмових груп та механізованої компоненти.
- Українські війська під керівництвом командувача НГУ готуються до протидії просуванню ворожих сил у районі Роботиного та Времівського плацдармів.
- Незважаючи на поступове посилення підрозділів окупантів у Запорізькій області, інтенсивність наступів їх трохи зменшилась.
Що відомо про терміни та причини завершення наступу армії РФ в Україні
Півненко підкреслив, що в умовах таких шалених втрат окупаційна армія РФ не може продовжувати наступ одразу на кількох напрямках.
На його думку, українським військовим наразі слід шукати слабкі місця ворога і нівелювати сильні сторони російських окупантів.
Де окупаційна армія РФ готується до продовження наступу
За словами представника Української добровольчої армії "Південь" та речника Одеської ОВА Сергія Братчука в ефірі каналу "Ми - Україна", командування окупаційної армії РФ поставило військовим завдання щодо просування територією Запорізької області.
Братчук підкреслив, що йдеться про плани ворога щодо наступу в районі Роботиного та Времівського плацдармів.
Також у Запорізькій області спостерігається поступове посилення підрозділів окупантів.
Говорячи про бої в регіоні, речник УДА "Південь" пояснив, що це дії малих штурмових груп противника, а також "механізована компонента та авіація - їх козирна карта".
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