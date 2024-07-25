Командувач НГУ назвав терміни завершення наступу армії РФ в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Командувач НГУ назвав терміни завершення наступу армії РФ в Україні

Бронетехніка армії РФ
Джерело:  Укрінформ

За словами командувача Нацгвардії Олександра Півненка, наступ окупаційної армії РФ в Україні остаточно захлинеться протягом найближчого місяця чи двох. 

Головні тези:

  • Командувач НГУ передбачає, що окупаційна армія РФ в Україні припинить наступ протягом місяця-двох через шалені втрати та вичерпання можливостей.
  • Українським військам рекомендовано шукати слабкі місця ворога та шляхи нейтралізації сильних сторін російських окупантів.
  • Речник УДА "Південь" повідомив про плани окупаційної армії РФ по просуванню територією Запорізької області, звернувши увагу про активність ворожих штурмових груп та механізованої компоненти.
  • Українські війська під керівництвом командувача НГУ готуються до протидії просуванню ворожих сил у районі Роботиного та Времівського плацдармів.
  • Незважаючи на поступове посилення підрозділів окупантів у Запорізькій області, інтенсивність наступів їх трохи зменшилась. 

Що відомо про терміни та причини завершення наступу армії РФ в Україні

Півненко підкреслив, що в умовах таких шалених втрат окупаційна армія РФ не може продовжувати наступ одразу на кількох напрямках.

Важко. Але ж наступальні можливості противника не безмежні, та й скільки вони зазнають втрат… Я думаю, ще місяць-півтора і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати. Так, це війна, - зазначає командувач НГУ.

Армія РФ змушена буде зупинити наступ в Україні вже за місяць-два
Окупаційна армія РФ в Україні

На його думку, українським військовим наразі слід шукати слабкі місця ворога і нівелювати сильні сторони російських окупантів.

Треба адаптуватися, змінювати модель управління, ставити завдання: якщо так не працює - пробувати асиметрично. Але кардинально все не зміниш, на все потрібен час, особливо якщо говорити про системні зміни, - пояснює генерал Півненко.

Де окупаційна армія РФ готується до продовження наступу

За словами представника Української добровольчої армії "Південь" та речника Одеської ОВА Сергія Братчука в ефірі каналу "Ми - Україна", командування окупаційної армії РФ поставило військовим завдання щодо просування територією Запорізької області.

Братчук підкреслив, що йдеться про плани ворога щодо наступу в районі Роботиного та Времівського плацдармів.

Також у Запорізькій області спостерігається поступове посилення підрозділів окупантів.

Говорячи про бої в регіоні, речник УДА "Південь" пояснив, що це дії малих штурмових груп противника, а також "механізована компонента та авіація - їх козирна карта".

У ворога є просування по локації Урожайне. Щодо Роботиного - це сіра зона. І бачимо зусилля ворога у просуваннях до Водяного і Старомайорського, але інтенсивність цих наступів трохи спала, - зазначив Братчук.

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