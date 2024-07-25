За словами командувача Нацгвардії Олександра Півненка, наступ окупаційної армії РФ в Україні остаточно захлинеться протягом найближчого місяця чи двох.

Що відомо про терміни та причини завершення наступу армії РФ в Україні

Півненко підкреслив, що в умовах таких шалених втрат окупаційна армія РФ не може продовжувати наступ одразу на кількох напрямках.

Важко. Але ж наступальні можливості противника не безмежні, та й скільки вони зазнають втрат… Я думаю, ще місяць-півтора і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати. Так, це війна, - зазначає командувач НГУ. Поширити

Окупаційна армія РФ в Україні

На його думку, українським військовим наразі слід шукати слабкі місця ворога і нівелювати сильні сторони російських окупантів.

Треба адаптуватися, змінювати модель управління, ставити завдання: якщо так не працює - пробувати асиметрично. Але кардинально все не зміниш, на все потрібен час, особливо якщо говорити про системні зміни, - пояснює генерал Півненко. Поширити

Де окупаційна армія РФ готується до продовження наступу

За словами представника Української добровольчої армії "Південь" та речника Одеської ОВА Сергія Братчука в ефірі каналу "Ми - Україна", командування окупаційної армії РФ поставило військовим завдання щодо просування територією Запорізької області.

Братчук підкреслив, що йдеться про плани ворога щодо наступу в районі Роботиного та Времівського плацдармів.

Також у Запорізькій області спостерігається поступове посилення підрозділів окупантів.

Говорячи про бої в регіоні, речник УДА "Південь" пояснив, що це дії малих штурмових груп противника, а також "механізована компонента та авіація - їх козирна карта".