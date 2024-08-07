Прорыв украинских сил в Курскую область — Путин отреагировал

Ночью 7 августа нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в Курской области после прорыва украинских сил. Кроме того, диктатору соврали, что с приграничных территорий вывозят гражданских, хотя местное население это отрицает.

Путин уже знает о событиях в Курской области

С российским диктатором по этому поводу пообщался исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов.

Он заявил Путину, что обстановка в Курской области "контролируемаz", однако, несмотря на это, якобы уже организовали вывоз жителей "с обстреливаемых территорий приграничья", где для них подготовили пункты временного размещения и снабдили всем необходимым.

Однако гражданские утверждают, что занимаются самоэвакуацией, ведь представители местных властей просто убежали.

По словам Смирнова, из Москвы и Санкт-Петербурга в регион выехали медики.

Сам Путин назвал последние события "масштабной провокацией ВСУ".

По итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно, — заявил диктатор. Поделиться

Прорыв российской границы — последние подробности

6 августа на границе с Россией начались сражения между украинскими силами и российскими оккупантами.

Российские пропагандисты жалуются, что ВСУ смогли прорвать границу, однако украинский Генштаб эту информацию до сих пор не подтверждал.

Вечером и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что на границе сохраняется напряженная ситуация, продолжаются бои.

На утро 7 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины якобы взяли под свой контроль населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово в Суджанском районе Курской области РФ.