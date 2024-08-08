ЗСУ просунулися до 10 км вглиб Курської області РФ — аналітики
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ просунулися до 10 км вглиб Курської області РФ — аналітики

ЗСУ просунулися до 10 км вглиб Курської області РФ — аналітики
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Джерело:  ISW

Аналітики ISW підтверджують просування нібито українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.

Головні тези:

  • ЗСУ просунулися до 10 км вглиб Курської області РФ, підтверджено аналітиками ISW.
  • Українські війська можливо проникли через дві російські оборонні лінії та опорний пункт.
  • Реакція Кремля на наступальні дії в Курській області була суперечливою, намагаються уникнути перебільшення потенційних наслідків.
  • Путін звинуватив українську владу у заворушеннях на Курщині, російські генерали брешуть про військові успіхи.

На стільки просунулися ЗСУ в Курській області

В огляді аналітики зазначають, що геолокаційні кадри, опубліковані 6 і 7 серпня, свідчать, що нібито українська бронетехніка вийшла на позиції вздовж траси 38К-030 приблизно в 10 кілометрах від міжнародного кордону.

Окрім цього підтверджені на цей час масштаби і розташування українського просування в Курській області вказують на те, що нібито українські війська проникли щонайменше через дві російські оборонні лінії та опорний пункт.

Реакція Кремля на українські наступальні дії в Курській області досі була суперечливою, оскільки російські чиновники намагаються знайти баланс між представленням цих зусиль як помітної ескалації з боку України та уникненням перебільшення їхніх потенційних наслідків і ризиком внутрішнього невдоволення, – йдеться в звіті аналітиків.

Російські генерали брешуть Путіну про військові успіхи РФ на Курщині

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін відреагував на заворушення у Курській області через понад добу від їх початку, 7 серпня. Диктатор скликав засідання Радбезу, де йому доповіли про ситуацію у Курській області та Суджанському районі, та традиційно звинуватили в усьому Україну.

Також про ситуацію в регіоні Путіну доповів начальник генштабу Валерій Герасимов. Той заявив, що російські війська нібито спільно з прикордонниками та підрозділами посилення зупинили просування противника вглиб території на Курському напрямку.

Герасимов заявив, що наразі росіяни “продовжують знищувати противника в районах, які безпосередньо знаходяться біля російсько-українського кордону”.

Також він традиційно звинуватив у нападі на Курщину українців.

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