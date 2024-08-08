ЗСУ просунулися до 10 км вглиб Курської області РФ — аналітики

Аналітики ISW підтверджують просування нібито українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.
Головні тези:
- ЗСУ просунулися до 10 км вглиб Курської області РФ, підтверджено аналітиками ISW.
- Українські війська можливо проникли через дві російські оборонні лінії та опорний пункт.
- Реакція Кремля на наступальні дії в Курській області була суперечливою, намагаються уникнути перебільшення потенційних наслідків.
- Путін звинуватив українську владу у заворушеннях на Курщині, російські генерали брешуть про військові успіхи.
На стільки просунулися ЗСУ в Курській області
В огляді аналітики зазначають, що геолокаційні кадри, опубліковані 6 і 7 серпня, свідчать, що нібито українська бронетехніка вийшла на позиції вздовж траси 38К-030 приблизно в 10 кілометрах від міжнародного кордону.
Окрім цього підтверджені на цей час масштаби і розташування українського просування в Курській області вказують на те, що нібито українські війська проникли щонайменше через дві російські оборонні лінії та опорний пункт.
Російські генерали брешуть Путіну про військові успіхи РФ на Курщині
Нелегітимний президент Росії Володимир Путін відреагував на заворушення у Курській області через понад добу від їх початку, 7 серпня. Диктатор скликав засідання Радбезу, де йому доповіли про ситуацію у Курській області та Суджанському районі, та традиційно звинуватили в усьому Україну.
Також про ситуацію в регіоні Путіну доповів начальник генштабу Валерій Герасимов. Той заявив, що російські війська нібито спільно з прикордонниками та підрозділами посилення зупинили просування противника вглиб території на Курському напрямку.
Герасимов заявив, що наразі росіяни “продовжують знищувати противника в районах, які безпосередньо знаходяться біля російсько-українського кордону”.
Також він традиційно звинуватив у нападі на Курщину українців.
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