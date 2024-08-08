Украина, вероятно, контролирует измерительную станцию "Газпрома" в Курской области
Категория
Украина
Дата публикации

Украина, вероятно, контролирует измерительную станцию "Газпрома" в Курской области

Станция Газпрома в Курской области
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Источник:  The Washington Post

Отмечается, что наступление украинских военных в Курской области может являться крупнейшей наземной операцией на территории РФ со времен Второй мировой войны.

Главные тезисы

  • Наступление украинских военных в Курской области может стать крупнейшей наземной операцией на территории РФ со времен Второй мировой войны.
  • Украина контролирует измерительную станцию “Газпрома” в Курской области.
  • Украина может планировать отрезать остальной энергетический бизнес России в Европе, что может существенно повлиять на экономические процессы и энергетическую безопасность региона.
  • Бои вблизи газовой станции “Суджа” вызвали обеспокоенность по поводу возможной остановки транзита российского газа через Украину в страны ЕС.
  • Транзитный поток российского газа через Украину снизился на 12%, что является самым значительным уменьшением с 1 мая 2023 года.

Что известно о взятии украинскими военными под контроль газовой станции "Газпрома" в Курской области

В материале издания со ссылкой на неназванного американского чиновника отмечается, что США пытаются связаться с руководством Украины для получения большего количества подробностей относительно ситуации в Курской области.

Журналисты подчеркивают, что, по словам одного из советников президента Владимира Зеленского, украинские военные взяли под контроль газоизмерительную станцию на расстоянии около 8 км от границы.

Некоторые аналитики предположили, что цель Киева может заключаться в том, чтобы полностью прекратить поставки российского газа в Европу как точку влияния. В четверг газ все еще поступал через "Суджу", последнюю действующую точку отгрузки трубопровода, транспортирующего российский природный газ в Европу через Украину. Украина получает прибыльное транзитное собрание, но выразила желание отрезать остальной энергетический бизнес России в Европе, - подчеркивается в материале издания.

Украина контролирует газоизмерительную станцию Газпрома на Курщине
Газовая инфраструктура

Также отмечается, что национальная гвардия России заявила об усилении охраны вокруг Курской атомной электростанции, которая находится примерно в 40 милях (около 70 км) северо-восточнее города Суджа.

Как это повлияло на транзит российского газа в ЕС

Бои вблизи газовой станции "Суджа", через которую российский газ транзитом через Украину идет в страны ЕС, вызвали обеспокоенность по поводу внезапной остановки потоков до окончания соглашения с "Газпромом".

Российский "Газпром" заявил, что продолжает подавать газ в Европу через станцию "Суджа", в то же время транзитный поток российского газа через Украину снизился на 12%.

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему 8 августа снизился до 37,25 млн куб.

В сравнении с предыдущим днем объемы транзита сократились на 6%. Это самое низкое значение транзита с 1 мая 2023 года. 

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