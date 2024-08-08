Отмечается, что наступление украинских военных в Курской области может являться крупнейшей наземной операцией на территории РФ со времен Второй мировой войны.
Главные тезисы
- Наступление украинских военных в Курской области может стать крупнейшей наземной операцией на территории РФ со времен Второй мировой войны.
- Украина контролирует измерительную станцию “Газпрома” в Курской области.
- Украина может планировать отрезать остальной энергетический бизнес России в Европе, что может существенно повлиять на экономические процессы и энергетическую безопасность региона.
- Бои вблизи газовой станции “Суджа” вызвали обеспокоенность по поводу возможной остановки транзита российского газа через Украину в страны ЕС.
- Транзитный поток российского газа через Украину снизился на 12%, что является самым значительным уменьшением с 1 мая 2023 года.
Что известно о взятии украинскими военными под контроль газовой станции "Газпрома" в Курской области
В материале издания со ссылкой на неназванного американского чиновника отмечается, что США пытаются связаться с руководством Украины для получения большего количества подробностей относительно ситуации в Курской области.
Журналисты подчеркивают, что, по словам одного из советников президента Владимира Зеленского, украинские военные взяли под контроль газоизмерительную станцию на расстоянии около 8 км от границы.
Также отмечается, что национальная гвардия России заявила об усилении охраны вокруг Курской атомной электростанции, которая находится примерно в 40 милях (около 70 км) северо-восточнее города Суджа.
Как это повлияло на транзит российского газа в ЕС
Бои вблизи газовой станции "Суджа", через которую российский газ транзитом через Украину идет в страны ЕС, вызвали обеспокоенность по поводу внезапной остановки потоков до окончания соглашения с "Газпромом".
Российский "Газпром" заявил, что продолжает подавать газ в Европу через станцию "Суджа", в то же время транзитный поток российского газа через Украину снизился на 12%.
Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему 8 августа снизился до 37,25 млн куб.
В сравнении с предыдущим днем объемы транзита сократились на 6%. Это самое низкое значение транзита с 1 мая 2023 года.
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