Зазначається, що наступ українських військових у Курській області може бути найбільшою наземною операцією на території РФ з часів Другої світової війни.

Що відомо про взяття українськими військовими під контроль газової станції “Газпрому” у Курській області

У матеріалі видання із посиланням на неназваного американського посадовця зазначається, що наразі США намагаються зв’язатись з керівництвом України для отримання більшої кількості подробиць стосовно ситуації у Курській області.

Журналісти підкреслюють, що за словами одного з радників президента Володимира Зеленського, українські військові взяли під контроль газовимірювальну станцію на відстані близько 8 км від кордону.

Деякі аналітики припустили, що мета Києва може полягати у тому, щоб повністю припинити постачання російського газу до Європи як точки впливу. У четвер газ все ще надходив через "Суджу", останню діючу точку відвантаження трубопроводу, який транспортує російський природний газ до Європи через Україну. Україна отримує прибуткові транзитні збори, але висловила бажання відрізати решту енергетичного бізнесу Росії в Європі, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Газова інфраструктура

Також зазначається, що національна гвардія Росії заявила про посилення охорони навколо Курської атомної електростанції, яка знаходиться приблизно за 40 миль (біля 70 км) на північний схід від міста Суджа.

Як це вплинуло на транзит російського газу до ЄС

Бої поблизу газової станції "Суджа", через яку російський газ транзитом через Україну йде в країни ЄС, викликали занепокоєння щодо раптової зупинки потоків до закінчення угоди з "Газпромом".

Російський "Газпром" заявив, що продовжує подавати газ до Європи через станцію "Суджа", водночас транзитний потік російського газу через Україну знизився на 12%.

Транзит російського газу через українську газотранспортну систему 8 серпня знизився до 37,25 млн куб м.

У порівнянні з попереднім днем обсяги транзиту скоротилися на 6%. Це найнижче значення транзиту з 1 травня 2023 року.