Зазначається, що наступ українських військових у Курській області може бути найбільшою наземною операцією на території РФ з часів Другої світової війни.
Головні тези:
- Українські війська контролюють вимірювальну станцію “Газпрому” у Курській області.
- Метою Києва може бути повне припинення постачання російського газу до Європи через взяття під контроль вимірювальної станції “Газпрому”.
- Відбулось посилення охорони Росією навколо атомної електростанції у Курській області.
- Існує занепокоєння щодо транзиту російського газу через Україну до ЄС.
- Обсяги транзиту російського газу через українську газотранспортну систему знизилися на 12% і досягли мінімуму з 1 травня 2023 року.
Що відомо про взяття українськими військовими під контроль газової станції “Газпрому” у Курській області
У матеріалі видання із посиланням на неназваного американського посадовця зазначається, що наразі США намагаються зв’язатись з керівництвом України для отримання більшої кількості подробиць стосовно ситуації у Курській області.
Журналісти підкреслюють, що за словами одного з радників президента Володимира Зеленського, українські військові взяли під контроль газовимірювальну станцію на відстані близько 8 км від кордону.
Також зазначається, що національна гвардія Росії заявила про посилення охорони навколо Курської атомної електростанції, яка знаходиться приблизно за 40 миль (біля 70 км) на північний схід від міста Суджа.
Як це вплинуло на транзит російського газу до ЄС
Бої поблизу газової станції "Суджа", через яку російський газ транзитом через Україну йде в країни ЄС, викликали занепокоєння щодо раптової зупинки потоків до закінчення угоди з "Газпромом".
Російський "Газпром" заявив, що продовжує подавати газ до Європи через станцію "Суджа", водночас транзитний потік російського газу через Україну знизився на 12%.
Транзит російського газу через українську газотранспортну систему 8 серпня знизився до 37,25 млн куб м.
У порівнянні з попереднім днем обсяги транзиту скоротилися на 6%. Це найнижче значення транзиту з 1 травня 2023 року.
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