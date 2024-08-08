В ЄС відреагували стосовно наступу ЗСУ в Курській області

Україна в межах своєї оборонної війни проти незаконної агресії РФ має право на завдання ударів по ворогу там, де вважає за потрібне, у тому числі на його території. Таку позицію зайняли представники Європейського Союзу.
Головні тези:
- Європейський Союз розглядає дії України у Курській області як частину законного права на самооборону від незаконної агресії РФ.
- Україна має право на завдання ударів по ворогу на його території в межах законної оборонної війни.
- Дії ЗСУ на Курщині не суперечать обмеженням США на використання американської зброї, що постачається Києву.
- Позиція Євросоюзу полягає у повній підтримці України у її законному праві на самооборону в контексті російської агресії.
- Україна самостійно розв'язує питання щодо ведення війни і отримує підтримку консультаціями та зброєю від США.
Україна веде законну оборонну війну — ЄС
Про це 8 серпня у Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано.
Так прокоментував Стано питання про те, чи вважатиметься наступальна операція Сил оборони України в Курській області частиною законного права українців на самооборону.
Речник ЄС наголосив, що позиція Євросоюзу щодо агресивної війни РФ проти України залишається незмінною і полягає у повній підтримці України у її законному праві на самооборону.
Держдеп США прокоментував дії ЗСУ на Курщині
Дії України у Курській області не порушують обмежень США на використання американської зброї, що постачається Києву, заявив журналістам 7 серпня речник Держдепу США Метью Міллер.
За його словами, українці «не повідомили заздалегідь про свою тактику, але це не дивно».
Це війна, яку вони ведуть, — додав він, підкресливши, що Штати надають Україні необхідні засоби та консультації. — Стосовно ж щоденних ударів, іноді ми спілкуємося з ними, іноді — ні, — додав Міллер, наголосивши, що Україна сама ухвалює відповідні рішення.
Коментуючи відповідні заяви російського керівництва, він зазначив:
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