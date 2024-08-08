В ЄС відреагували стосовно наступу ЗСУ в Курській області

Україна в межах своєї оборонної війни проти незаконної агресії РФ має право на завдання ударів по ворогу там, де вважає за потрібне, у тому числі на його території. Таку позицію зайняли представники Європейського Союзу.

Україна веде законну оборонну війну — ЄС

Про це 8 серпня у Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано.

Ми вважаємо, що Україна веде законну оборонну війну проти незаконної агресії, і в рамках цього законного права на самозахист Україна має право вражати ворога там, де вона вважає за потрібне, на своїй території, але також і на території ворога. Пітер Стано Речник ЄС

Так прокоментував Стано питання про те, чи вважатиметься наступальна операція Сил оборони України в Курській області частиною законного права українців на самооборону.

Речник ЄС наголосив, що позиція Євросоюзу щодо агресивної війни РФ проти України залишається незмінною і полягає у повній підтримці України у її законному праві на самооборону.

Наша принципова і загальна позиція полягає в тому, що Україна зазнала незаконної агресії. Отже, Україна веде законну оборонну війну. Згідно з міжнародним правом Україна має право захищати себе, і це право містить також завдання ударів по ворогу на його території. Поширити

Держдеп США прокоментував дії ЗСУ на Курщині

Дії України у Курській області не порушують обмежень США на використання американської зброї, що постачається Києву, заявив журналістам 7 серпня речник Держдепу США Метью Міллер.

За його словами, українці «не повідомили заздалегідь про свою тактику, але це не дивно».

Це війна, яку вони ведуть, — додав він, підкресливши, що Штати надають Україні необхідні засоби та консультації. — Стосовно ж щоденних ударів, іноді ми спілкуємося з ними, іноді — ні, — додав Міллер, наголосивши, що Україна сама ухвалює відповідні рішення.

Коментуючи відповідні заяви російського керівництва, він зазначив: