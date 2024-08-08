Росіяни підтвердили просування ЗСУ у двох районах Курської області РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни підтвердили просування ЗСУ у двох районах Курської області РФ

Росіяни підтвердили просування ЗСУ у двох районах Курської області РФ
Джерело:  online.ua

Російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ. Окрім цього там заявили, що перекинуло до кордону додаткові резерви.

Головні тези:

  • Російське Міноборони підтвердило просування українських військових у Курській області РФ.
  • Аналітики також підтверджують, що українські війська просуваються вглиб російської Курської області до 10 км.
  • Під час боїв у Суджі ЗСУ також вдалось взяти у полон близько 40 російських солдатів.

ЗСУ просунулись у двох районах Курщини

Як повідомили в російському відомстві, угруповання військ "Північ" спільно з ФСБ Росії нібито протистоять збройним формуванням ЗСУ "у Суджанському і Кореневському районах Курської області.

Також росіяни заявили, що до кордону перекинули підрозділи підсилення і резерви.

Завдаються авіаційні удари по резервах ЗСУ на території Сумської області, — пишуть в Мінобороні РФ.

Що відомо про події на Курщині

6 серпня російські Телеграм-канали інформували з посиланням на провоєнні пабліки про начебто бої в прикордонні РФ. Також зазначалося, що на територію Курської області нібито "вторглися" українські військові.

Офіційних заяв з цього приводу ЗСУ не робили.

Інститут вивчення війни (ISW), проаналізувавши повідомлення Росії щодо спроб прориву кордону в Курській області, дійшов висновку, що версії подій від місцевої влади та міністерства оборони РФ і ФСБ різняться.

На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.

Фахівці ISW, проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування нібито українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.

Окрім цього у мережі шириться інформація про просування українських військових до населеного пункту Коренево у Курській області за результатами наступальної операції. 

Аналітики підкреслюють, що наявні кадри свідчать про важкі бої в районі міста Суджа із застосуванням авіації та бронетехніки. Зазначається також, що українським військовим в ході боїв вдалось взяти у полон близько 40 солдатів злочинної армії РФ.

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