У мережі шириться інформація про просування українських військових до населеного пункту Коренево у Курській області за результатами наступальної операції.

Що відомо про ймовірне просування ЗСУ до Коренево

Зазначається, що Коренево є невеликим робітницьким селищем і районим центром на заході Курської області, розташованим десь за 25 км від кордону із Сумською областю і за 130 км від Курська.

За останньою інформацією, у Коренево проживає близько 5,5 тис осіб.

Військові ЗСУ

Коренево розташоване на території українського етнічного та культурного краю Східна Слобожанщина.

Зазначається, що на території селища також знаходиться низка промислових об’єктів та залізнична станція.

Зокрема, у селищі розміщується завод з виробництва електричних апаратів і комплектуючих, зерносховище, завод з будівництва газових мереж, енергетичні підприємства, інші дрібні компаніі та нафтобаза, яка наразі не працює.

Що відбувається у Коренево

Зазначається, що інформація про наближення ЗСУ до Коренево з’явилась ще ввечері 7 серпня.

Ці повідомлення свідчать про прорив українських військових від кордону у глиб Курської області на відстань до 25-30 км.

За інформацією російських Telegram-каналів, українських військових з боєм зупинили в районі Коренево.

Про те, що на підступах до Коренево точаться бої, також повідомляють і Z-канали, близькі до Міноборони РФ.

Росіяни також заявляють, що у бік Коренево були спрямовані резерви українських військових.

У мережі також ширяться повідомлення, що ЗСУ взяли під контроль місто Суджа.

Що кажуть західні аналітики стосовно наступу ЗСУ у Курській області

Військові аналітики видання Bild Юліан Репке та Філіп П'ятов не очікують, що наступальна операція українських військових у Курській області зможе змінити хід розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Аналітики підкреслюють, що наявні кадри свідчать про важкі бої в районі міста Суджа із застосуванням авіації та бронетехніки.

Зазначається також, що українським військовим в ході боїв вдалось взяти у полон близько 40 солдатів злочинної армії РФ.

При цьому ЗСУ втратили при наступі лише три німецькі БМП Marder.

Просування на російську територію не є поворотним моментом у війні. Останнім часом в українців виникли серйозні проблеми із обороною лінії фронту. На кількох ділянках передовий росіяни досягли повільних, але стійких успіхів. Прибуття західних винищувачів F-16 в Україну експерти назвали "запізнілим", - підкреслюють аналітики. Поширити

Рьопке зазначає, що українським військовим вже вдалось зайти на околиці міста Суджа.

Українська армія зараз перебуває щонайменше за 2 км на північний захід від міста Суджа в Курській області, це візуально підтверджується, - зазначає Рьопке. Поширити

Повідомляється, що українські війська рухаються від держкордону вздовж автодороги 38К-004. Там узяті невеликі села Гоголівка та Рубанщина.