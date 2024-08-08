В сети распространяется информация о продвижении украинских военных в населенный пункт Коренево в Курской области по результатам наступательной операции.

Что известно о вероятном продвижении ВСУ в Коренево

Отмечается, что Коренево является небольшим рабочим поселком и районным центром на западе Курской области, расположенным где-то в 25 км от границы с Сумской областью и в 130 км от Курска.

По последней информации, в Коренево проживает около 5,5 тыс. человек.

Военные ВСУ

Корнево находится на территории украинского этнического и культурного края Восточная Слобожанщина.

На территории поселка также находится ряд промышленных объектов и железнодорожная станция.

В частности, в поселке размещается завод по производству электрических аппаратов и комплектующих, зернохранилище, завод по строительству газовых сетей, энергетические предприятия, другие мелкие компании и не работающая нефтебаза.

Что происходит в Коренево

Отмечается, что информация о приближении ВСУ к Коренево появилась вечером 7 августа.

Эти сообщения свидетельствуют о прорыве украинских военных от границы в глубь Курской области на расстояние до 25-30 км.

По информации российских Telegram-каналов, украинских военных с боем остановили в районе Коренево.

О том, что на подступах к Кореневу идут бои, также сообщают и Z-каналы, близкие к Минобороны РФ.

Россияне также заявляют, что в сторону Коренево были направлены резервы украинских военных.

В сети также ходят сообщения, что ВСУ взяли под контроль город Суджа.

Что говорят западные аналитики по поводу наступления ВСУ в Курской области

Военные аналитики издания Bild Юлиан Репке и Филипп Пятов не ожидают , что наступательная операция украинских военных в Курской области сможет изменить ход развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Аналитики подчеркивают, что имеющиеся кадры свидетельствуют о тяжелых боях в районе города Суджа с применением авиации и бронетехники.

Отмечается также, что украинским военным в ходе боев удалось пленить около 40 солдат преступной армии РФ.

При этом ВСУ потеряли при наступлении лишь три немецких БМП Marder.

Продвижение на русскую территорию не является поворотным моментом в войне. В последнее время у украинцев возникли серьезные проблемы с обороной линии фронта. На нескольких участках передовой россияне добились медленных, но устойчивых успехов. Прибытие западных истребителей F-16 в Украину эксперты назвали "поздним", - подчеркивают аналитики. Поделиться

Репке отмечает, что украинским военным уже удалось зайти на окраины города Суджа.

Украинская армия сейчас находится не менее 2 км северо-западнее города Суджа в Курской области, это визуально подтверждается, - отмечает Репке. Поделиться

Сообщается, что украинские войска двигаются от госграницы вдоль автодороги 38К-004. Там взяты небольшие села Гоголевка и Рубанщина.