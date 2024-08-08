В сети распространяется информация о продвижении украинских военных в населенный пункт Коренево в Курской области по результатам наступательной операции.
Главные тезисы
- Украинские военные приблизились к поселку Коренево в Курской области в ходе наступательной операции.
- Российские и западные аналитики не считают продвижение ВСУ в Курской области поворотным моментом в войне с Россией.
- Украинским военным удалось взять в плен около 40 солдат русской армии в районе города Суджа.
Что известно о вероятном продвижении ВСУ в Коренево
Отмечается, что Коренево является небольшим рабочим поселком и районным центром на западе Курской области, расположенным где-то в 25 км от границы с Сумской областью и в 130 км от Курска.
По последней информации, в Коренево проживает около 5,5 тыс. человек.
Корнево находится на территории украинского этнического и культурного края Восточная Слобожанщина.
На территории поселка также находится ряд промышленных объектов и железнодорожная станция.
В частности, в поселке размещается завод по производству электрических аппаратов и комплектующих, зернохранилище, завод по строительству газовых сетей, энергетические предприятия, другие мелкие компании и не работающая нефтебаза.
Что происходит в Коренево
Отмечается, что информация о приближении ВСУ к Коренево появилась вечером 7 августа.
Эти сообщения свидетельствуют о прорыве украинских военных от границы в глубь Курской области на расстояние до 25-30 км.
По информации российских Telegram-каналов, украинских военных с боем остановили в районе Коренево.
О том, что на подступах к Кореневу идут бои, также сообщают и Z-каналы, близкие к Минобороны РФ.
Россияне также заявляют, что в сторону Коренево были направлены резервы украинских военных.
В сети также ходят сообщения, что ВСУ взяли под контроль город Суджа.
Что говорят западные аналитики по поводу наступления ВСУ в Курской области
Военные аналитики издания Bild Юлиан Репке и Филипп Пятов не ожидают , что наступательная операция украинских военных в Курской области сможет изменить ход развязанной Кремлем преступной войны против Украины.
Аналитики подчеркивают, что имеющиеся кадры свидетельствуют о тяжелых боях в районе города Суджа с применением авиации и бронетехники.
Отмечается также, что украинским военным в ходе боев удалось пленить около 40 солдат преступной армии РФ.
При этом ВСУ потеряли при наступлении лишь три немецких БМП Marder.
Репке отмечает, что украинским военным уже удалось зайти на окраины города Суджа.
Сообщается, что украинские войска двигаются от госграницы вдоль автодороги 38К-004. Там взяты небольшие села Гоголевка и Рубанщина.
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