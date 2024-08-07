ВСУ приближаются к Курской АЭС — в РФ паникуют из-за последствий

На фоне стремительного продвижения украинских сил на Курщине РФ, российские военкоры озвучили предположение, что целью ВСУ может быть Курская АЭС.
Главные тезисы
- Украинские ВСУ приближаются к Курской АЭС, что спровоцировало панику среди российских военкоров.
- ВСУ имеют серьезные преимущества над врагом, в частности большое количество FPV-дронов, которое могут использоваться без ограничений.
- Украинские силы уже взяли под контроль газоизмерительную станцию в Курской области РФ.
ВСУ все ближе к Курской АЭС. Что это значит
Своим прогнозом поделился близкий к Кремлю телеграмм-канал "Fighterbomber".
По словам администратора, если украинские силы прорвутся в зону АЭС, то российские захватчики не смогут применять авиацию и тяжелое вооружение.
Кроме того, его пугает большое количество FPV-дронов, которое есть в Вооруженных сил Украины, и которою они могут использовать без ограничений.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины взяли под свой контроль газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области РФ.
Следует обратить внимание на то, что Генштаб ВСУ эту информацию пока не подтверждает и не опровергает.
Кроме того, сообщается, что маршрут через “Суджу” — единственный оставшийся из пяти транспортных коридоров, по которым Россия до сих пор осуществляла транзит своего газа в Европу.
Прорыв российской границы украинскими силами. Что происходит
6 августа российские телеграмма-каналы заявили, что Вооруженные силы Украины якобы прорвались в Курскую область и вступили в бой с солдатами РФ.
Генштаб ВСУ до сих пор никак это не комментирует, а Минобороны РФ подтвердило факт украинского прорыва.
Согласно последним данным, ВСУ взяли под свой контроль уже 11 населенных пунктов Курской области, а также уничтожили немало техники врага.
На этом фоне российский диктатор Владимир Путин созывает экстренное совещание с силовиками.
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