ВСУ приближаются к Курской АЭС — в РФ паникуют из-за последствий

На фоне стремительного продвижения украинских сил на Курщине РФ, российские военкоры озвучили предположение, что целью ВСУ может быть Курская АЭС.

ВСУ все ближе к Курской АЭС. Что это значит

Своим прогнозом поделился близкий к Кремлю телеграмм-канал "Fighterbomber".

По словам администратора, если украинские силы прорвутся в зону АЭС, то российские захватчики не смогут применять авиацию и тяжелое вооружение.

Это значит, что выбивать их придется пехоте, при тотальном, многократном превосходстве, — жалуется Fighterbomber. Поделиться

Кроме того, его пугает большое количество FPV-дронов, которое есть в Вооруженных сил Украины, и которою они могут использовать без ограничений.

Так, 60 км — это много (до Курской АЭС — ред.). Но и 15 км еще вчера было много, а ВСУ прошли это расстояние за сутки. Я очень надеюсь, что это все понимают и меры будут приняты, — сказано в сообщении. Поделиться

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Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины взяли под свой контроль газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области РФ.

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Следует обратить внимание на то, что Генштаб ВСУ эту информацию пока не подтверждает и не опровергает.

Кроме того, сообщается, что маршрут через “Суджу” — единственный оставшийся из пяти транспортных коридоров, по которым Россия до сих пор осуществляла транзит своего газа в Европу.

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Прорыв российской границы украинскими силами. Что происходит

6 августа российские телеграмма-каналы заявили, что Вооруженные силы Украины якобы прорвались в Курскую область и вступили в бой с солдатами РФ.

Генштаб ВСУ до сих пор никак это не комментирует, а Минобороны РФ подтвердило факт украинского прорыва.

Согласно последним данным, ВСУ взяли под свой контроль уже 11 населенных пунктов Курской области, а также уничтожили немало техники врага.