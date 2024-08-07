ВСУ могли захватить российскую газовую станцию "Суджа". Почему это важно

Российские телгерам-каналы сообщают, что Вооруженные силы Украины взяли под свой контроль газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области РФ. Генштаб ВСУ эту информацию пока не подтверждает и не опровергает.

Украинские силы могли захватить станцию "Суджа"

В сообщении роспропагандистов говорится, что украинские силы якобы захватили газоизмерительную станцию "Суджа".

Что важно понимать, через нее Россия подает газ в украинскую газотранспортную систему.

Кроме того, указано, что она является ключевым приграничным объектом для транспортировки российского газа в Европу.

Маршрут через “Суджу” — единственный оставшийся из пяти транспортных коридоров, которыми Россия до сих пор осуществляла транзит своего газа в Европу.

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Более того, некоторые российские "военкоры" утверждают, что ВСУ якобы захватили 11 населенных пунктов Курской области и закрепились в них.

Также активно распространяется информация о том, что город Суджа, хоть и не захвачен, но уже окружен.

Российские военкоры также напуганы, ведь прогнозируют, что украинские силы могут прорваться в зону АЭС, а оттуда их будет крайне тяжело вытеснить.

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Как Путин реагирует на события в Курской области

7 августа российский диктатор Владимир Путин сообщил, что созывает экстренное совещание с силовиками по поводу последних событий в Курской области.

Сразу после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, министерством обороны, генеральным штабом, ФСБ, имею в виду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности, и заслушаю очередной доклад коллег по происходящему в Курской области, — заявил нелегитимный президент РФ. Поделиться

Последние события в регионе он цинично назвал "масштабной провокацией ВСУ", игнорируя тот факт, что РФ более 10 лет ведет войну против Украины.