ВСУ могли захватить российскую газовую станцию "Суджа". Почему это важно
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ могли захватить российскую газовую станцию "Суджа". Почему это важно

Суджа
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Источник:  online.ua

Российские телгерам-каналы сообщают, что Вооруженные силы Украины взяли под свой контроль газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области РФ. Генштаб ВСУ эту информацию пока не подтверждает и не опровергает.

Главные тезисы

  • Захват газовой станции "Суджа" ВСУ может повлиять на транзит российского газа в Европу.
  • "Суджа" осталась последним газовым маршрутом из пяти транспортных коридоров.
  • Информация о возможном захвате 11 населенных пунктов в Курской области может свидетельствовать о расширении влияния украинских сил на территории РФ.

Украинские силы могли захватить станцию "Суджа"

В сообщении роспропагандистов говорится, что украинские силы якобы захватили газоизмерительную станцию "Суджа".

Что важно понимать, через нее Россия подает газ в украинскую газотранспортную систему.

Кроме того, указано, что она является ключевым приграничным объектом для транспортировки российского газа в Европу.

Маршрут через “Суджу” — единственный оставшийся из пяти транспортных коридоров, которыми Россия до сих пор осуществляла транзит своего газа в Европу.

Фото: скриншот

Более того, некоторые российские "военкоры" утверждают, что ВСУ якобы захватили 11 населенных пунктов Курской области и закрепились в них.

Также активно распространяется информация о том, что город Суджа, хоть и не захвачен, но уже окружен.

Российские военкоры также напуганы, ведь прогнозируют, что украинские силы могут прорваться в зону АЭС, а оттуда их будет крайне тяжело вытеснить.

Фото: скриншот

Как Путин реагирует на события в Курской области

7 августа российский диктатор Владимир Путин сообщил, что созывает экстренное совещание с силовиками по поводу последних событий в Курской области.

Сразу после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, министерством обороны, генеральным штабом, ФСБ, имею в виду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности, и заслушаю очередной доклад коллег по происходящему в Курской области, — заявил нелегитимный президент РФ.

Последние события в регионе он цинично назвал "масштабной провокацией ВСУ", игнорируя тот факт, что РФ более 10 лет ведет войну против Украины.

Отметим, что местное население Курской области жалуется, что до сих пор не получало никакой помощи от властей РФ и вынуждено заниматься самоэвакуацией.

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