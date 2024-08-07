ЗСУ могли захопити російську газову станцію "Суджа". Чому це важливо

Російські телгерам-канали повідомляють, що Збройні сили України взяли під свій контроль газовимірювальної станції "Суджа" в Курській області РФ. Генштаб ЗСУ цю інформацію наразі не підтверджує та не спростовує.

Українські сили могли захопити станцію “Суджа”

У повідомлення роспропагандистів йдеться про те, що українські сили нібито захопили газовимірювальну станцію “Суджа”.

Що важливо розуміти, через неї Росія подає газ в українську газотранспортну систему.

Окрім того, наголошується, що вона є ключовим прикордонним обʼєктом для транспортування російського газу до Європи.

Маршрут через Суджу — єдиний, що залишився, з п'яти транспортних коридорів, якими Росія досі здійснювала транзит свого газу в Європу.

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Ба більше, деякі російські "воєнкори" стверджують, що ЗСУ нібито захопили 11 населених пунктів Курської області та закріпилися в них.

Також активно поширюється інформація про те, що місто Суджа, хоч і не захоплене, але вже оточене.

Російські воєнкори також налякані, адже прогнозують, що українські сили можу прорватися в зону АЕС, а звідти їх буде вкрай важко витіснити.

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Як Путін реагує на події в Курській області

7 серпня російський диктатор Володимир Путін повідомив, що скликає екстрену нараду з силовиками щодо останніх подій у Курській області.

Відразу ж після нашої наради у мене буде зустріч із керівниками силових відомств, міністерством оборони, генеральним штабом, ФСБ, маю на увазі прикордонний напрямок діяльності Федеральної служби безпеки, і заслухаю чергову доповідь колег з того, що відбувається в Курській області, — заявив нелегітимний президент РФ. Поширити

Останні події в регіоні він цинічно назвав “масштабною провокацією ЗСУ”, ігноруючи той факт, що РФ понад 10 років веде війну проти України.