ЗСУ могли захопити російську газову станцію "Суджа". Чому це важливо

Російські телгерам-канали повідомляють, що Збройні сили України взяли під свій контроль газовимірювальної станції "Суджа" в Курській області РФ. Генштаб ЗСУ цю інформацію наразі не підтверджує та не спростовує.
Головні тези:
- Захоплення газової станції “Суджа” ЗСУ може вплинути на транзит російського газу в Європу.
- “Суджа” залишилася останнім газовим маршрутом з п'яти транспортних коридорів.
- Інформація про можливе захоплення 11 населених пунктів в Курській області може свідчити про розширення впливу українських сил на території РФ.
Українські сили могли захопити станцію “Суджа”
У повідомлення роспропагандистів йдеться про те, що українські сили нібито захопили газовимірювальну станцію “Суджа”.
Що важливо розуміти, через неї Росія подає газ в українську газотранспортну систему.
Окрім того, наголошується, що вона є ключовим прикордонним обʼєктом для транспортування російського газу до Європи.
Маршрут через Суджу — єдиний, що залишився, з п'яти транспортних коридорів, якими Росія досі здійснювала транзит свого газу в Європу.
Ба більше, деякі російські "воєнкори" стверджують, що ЗСУ нібито захопили 11 населених пунктів Курської області та закріпилися в них.
Також активно поширюється інформація про те, що місто Суджа, хоч і не захоплене, але вже оточене.
Російські воєнкори також налякані, адже прогнозують, що українські сили можу прорватися в зону АЕС, а звідти їх буде вкрай важко витіснити.
Як Путін реагує на події в Курській області
7 серпня російський диктатор Володимир Путін повідомив, що скликає екстрену нараду з силовиками щодо останніх подій у Курській області.
Останні події в регіоні він цинічно назвав “масштабною провокацією ЗСУ”, ігноруючи той факт, що РФ понад 10 років веде війну проти України.
Зазначимо, місцеве населення Курської області скаржиться, що досі не отримувало жодної допомоги від влади РФ й вимушене займатися самоевакуацією.
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