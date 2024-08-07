Вперше в історії. СБУ збили вертоліт РФ Мі-28 за допомогою дрона — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Вперше в історії. СБУ збили вертоліт РФ Мі-28 за допомогою дрона — відео

Вперше в історії. СБУ збили вертоліт РФ Мі-28 за допомогою дрона — відео
Джерело:  online.ua

Спецпризначенці Центру спецоперацій СБУ вперше збили російський вертоліт за допомогою FPV-дрона.

Головні тези:

  • СБУ вперше збила російський вертоліт Мі-28 за допомогою дрона, уразивши задній гвинт гелікоптера.
  • У Курській області Росії посилюються напружені бойові дії.
  • За останніми даними, ЗСУ змогли взяти в полон солдатів РФ, поранити десятки загарбників та знищити російські танки та вертоліт.

СБУ дроном вперше підпила російський вертоліт Мі-28

Відео збиття вертоліта РФ опублікував блогер і волонтер Сергій Стерненко. На кадрах можна побачити, як дрон СБУ влучив у задній гвинт гелікоптера.

СБУ вкотре продемонструвала високий професійний рівень, креативний підхід і новизну рішень, які використовуються для знищення ворога. У нас для росіян ще багато неочікуваних сюрпризів, — зазначили джерела.

Джерела також уточнюють, що йдеться про російський вертоліт над Курською областю Росії.

Ситуація у Курській області стрімко загострюється

Місцеві пабліки скаржаться на те, що у Суджанському районі ситуація досі залишається вкрай складною, а воїни ЗСУ нібито зайняли населені пункти Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно та Свердликове.

Окрім того, вказано, що українські сили, мовляв, змогли розширити зону контролю трасою 38К-004, просунувшись у напрямку до західного передмістя Суджі — Гончарівки. Там наразі тривають бої.

Напружена ситуація зберігається в хуторі Олешня — там російські військовослужбовці практично в повному оточенні ведуть запеклі бої з незліченним супротивником. За попередньою інформацією, всього на підконтрольній ЗСУ території Курської області перебуває до 400 членів українських формувань, — пише телеграм-канал ASTRA.

Канал "Рибар" стверджує, що загалом, що вздовж російського кордону українське командування сконцентрувало до двох тисяч воїнів й постійно підтягує резерви

Згідно з останніми даними, ЗСУ встигли взяти щонайменше 6 солдатів РФ у полон, поранити кілька десятків російських загарбників, а також знищити два танки ворога та один гелікоптер.

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