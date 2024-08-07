Вперше в історії. СБУ збили вертоліт РФ Мі-28 за допомогою дрона — відео

СБУ дроном вперше підпила російський вертоліт Мі-28

Відео збиття вертоліта РФ опублікував блогер і волонтер Сергій Стерненко. На кадрах можна побачити, як дрон СБУ влучив у задній гвинт гелікоптера.

СБУ вкотре продемонструвала високий професійний рівень, креативний підхід і новизну рішень, які використовуються для знищення ворога. У нас для росіян ще багато неочікуваних сюрпризів, — зазначили джерела. Поширити

Джерела також уточнюють, що йдеться про російський вертоліт над Курською областю Росії.

Ситуація у Курській області стрімко загострюється

Місцеві пабліки скаржаться на те, що у Суджанському районі ситуація досі залишається вкрай складною, а воїни ЗСУ нібито зайняли населені пункти Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно та Свердликове.

Окрім того, вказано, що українські сили, мовляв, змогли розширити зону контролю трасою 38К-004, просунувшись у напрямку до західного передмістя Суджі — Гончарівки. Там наразі тривають бої.

Напружена ситуація зберігається в хуторі Олешня — там російські військовослужбовці практично в повному оточенні ведуть запеклі бої з незліченним супротивником. За попередньою інформацією, всього на підконтрольній ЗСУ території Курської області перебуває до 400 членів українських формувань, — пише телеграм-канал ASTRA. Поширити

Канал "Рибар" стверджує, що загалом, що вздовж російського кордону українське командування сконцентрувало до двох тисяч воїнів й постійно підтягує резерви