Вперше в історії. СБУ збили вертоліт РФ Мі-28 за допомогою дрона — відео

Спецпризначенці Центру спецоперацій СБУ вперше збили російський вертоліт за допомогою FPV-дрона.
Головні тези:
- СБУ вперше збила російський вертоліт Мі-28 за допомогою дрона, уразивши задній гвинт гелікоптера.
- У Курській області Росії посилюються напружені бойові дії.
- За останніми даними, ЗСУ змогли взяти в полон солдатів РФ, поранити десятки загарбників та знищити російські танки та вертоліт.
СБУ дроном вперше підпила російський вертоліт Мі-28
Відео збиття вертоліта РФ опублікував блогер і волонтер Сергій Стерненко. На кадрах можна побачити, як дрон СБУ влучив у задній гвинт гелікоптера.
Джерела також уточнюють, що йдеться про російський вертоліт над Курською областю Росії.
Ситуація у Курській області стрімко загострюється
Місцеві пабліки скаржаться на те, що у Суджанському районі ситуація досі залишається вкрай складною, а воїни ЗСУ нібито зайняли населені пункти Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно та Свердликове.
Окрім того, вказано, що українські сили, мовляв, змогли розширити зону контролю трасою 38К-004, просунувшись у напрямку до західного передмістя Суджі — Гончарівки. Там наразі тривають бої.
Канал "Рибар" стверджує, що загалом, що вздовж російського кордону українське командування сконцентрувало до двох тисяч воїнів й постійно підтягує резерви
Згідно з останніми даними, ЗСУ встигли взяти щонайменше 6 солдатів РФ у полон, поранити кілька десятків російських загарбників, а також знищити два танки ворога та один гелікоптер.
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