Сили оборони збили гелікоптер РФ у Сумській області
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони збили гелікоптер РФ у Сумській області

Сумська ОВА
Ka-52

6 серпня Сили оборони України збили над Сумщиною російський гелікоптер.

Головні тези:

  • Сили оборони України знищили ворожу балістичну ракету, 2 БпЛА та один гелікоптер РФ у межах Сумської області.
  • Росія втратила ще один свій гелікоптер у Курській області.
  • Влада РФ поки не коментує ці масштабні втрати.

Українські воїни поцілили у російський гелікоптер

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Сьогодні, 6 серпня у небі над Сумщиною підрозділами Сил оборони та безпеки було знищено ворожу балістичну ракету, 2 БпЛА та один гелікоптер. Дякуємо нашим Захисникам і Захисницям! — йдеться в заяві ОВА.

Варто зазначити, що Генштаб ЗСУ поки жодним чином не коментував цю інформацію та не підтверджував факт знищення російського гелікоптера.

Окрім того, на тлі прориву російського кордону з’явилася інформація про те, що армія РФ зазнала втрат наземній техніці у Курській області.

Зокрема, РФ могла втратити гелікоптер Ка-52. Про це повідомляє кілька російських телеграм-каналів.

Про знищення ворожого борта також заявляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Ка-52 в Курської області завершив розмову в чаті. Назавжди, — іронічно зазначив він.

Втрати армії РФ станом на 6 серпня 2024 року

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони за добу знищили 1050 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8421 (+4) од.;

  • бойових броньованих машин — 16 294 (+8) од.;

  • артилерійських систем — 16 384 (+39) од.;

  • РСЗВ — 1138 од.;

  • засоби ППО — 910 од.;

  • літаків — 365 од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 158 (+36) од.;

  • крилатих ракет — 2420 (+6) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 22 148 (+54) од.;

  • спеціальної техніки — 2738 (+1) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

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