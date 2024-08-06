Сили оборони збили гелікоптер РФ у Сумській області

6 серпня Сили оборони України збили над Сумщиною російський гелікоптер.
Головні тези:
- Сили оборони України знищили ворожу балістичну ракету, 2 БпЛА та один гелікоптер РФ у межах Сумської області.
- Росія втратила ще один свій гелікоптер у Курській області.
- Влада РФ поки не коментує ці масштабні втрати.
Українські воїни поцілили у російський гелікоптер
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
Варто зазначити, що Генштаб ЗСУ поки жодним чином не коментував цю інформацію та не підтверджував факт знищення російського гелікоптера.
Окрім того, на тлі прориву російського кордону з’явилася інформація про те, що армія РФ зазнала втрат наземній техніці у Курській області.
Зокрема, РФ могла втратити гелікоптер Ка-52. Про це повідомляє кілька російських телеграм-каналів.
Про знищення ворожого борта також заявляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Втрати армії РФ станом на 6 серпня 2024 року
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони за добу знищили 1050 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8421 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 16 294 (+8) од.;
артилерійських систем — 16 384 (+39) од.;
РСЗВ — 1138 од.;
засоби ППО — 910 од.;
літаків — 365 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 158 (+36) од.;
крилатих ракет — 2420 (+6) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 22 148 (+54) од.;
спеціальної техніки — 2738 (+1) од.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-