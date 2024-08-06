Силы обороны сбили вертолет РФ в Сумской области
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны сбили вертолет РФ в Сумской области

Сумская ОВА
вертолет Ка-52
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6 августа Силы обороны Украины сбили над Сумщиной российский вертолет.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины уничтожили вражескую баллистическую ракету, 2 БпЛА и один вертолет РФ в пределах Сумской области.
  • Россия потеряла еще один свой вертолет в Курской области.
  • Власти РФ пока не комментируют эти масштабные потери.

Украинские воины смогли “приземлить” еще один российский вертолет

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Сегодня, 6 августа, в небе над Сумщиной подразделениями Сил обороны и безопасности была уничтожена вражеская баллистическая ракета, 2 БпЛА и один вертолет. Спасибо нашим Защитникам и Защитницам! — сказано в заявлении ОВА.

Стоит отметить, что Генштаб ВСУ пока никак не комментировал эту информацию и не подтверждал факт уничтожения российского вертолета.

Кроме того, на фоне прорыва российской границы появилась информация о том, что армия РФ понесла потери наземной технике в Курской области.

В частности, РФ могла потерять вертолет Ка-52. Об этом сообщает несколько российских телеграмм-каналов.

Об уничтожении вражеского борта также заявляет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Ка-52 в Курской области завершил разговор в чате. Навсегда, — иронически отметил он.

Потери армии РФ по состоянию на 6 августа 2024 года

Согласно данным Генштаба ВСУ, Силы обороны за сутки уничтожили 1050 российских захватчиков, а из технике уничтожено:

  • танков — 8421 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 16 294 (+8) ед;

  • артиллерийских систем — 16 384 (+39) ед;

  • РСЗО — 1138 ед.;

  • средства ПВО — 910 ед.;

  • самолетов — 365 ед.;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 158 (+36) ед;

  • крылатых ракет — 2420 (+6) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 22 148 (+54) ед;

  • специальной техники — 2738 (+1) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

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