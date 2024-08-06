Силы обороны сбили вертолет РФ в Сумской области

6 августа Силы обороны Украины сбили над Сумщиной российский вертолет.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины уничтожили вражескую баллистическую ракету, 2 БпЛА и один вертолет РФ в пределах Сумской области.
- Россия потеряла еще один свой вертолет в Курской области.
- Власти РФ пока не комментируют эти масштабные потери.
Украинские воины смогли “приземлить” еще один российский вертолет
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Стоит отметить, что Генштаб ВСУ пока никак не комментировал эту информацию и не подтверждал факт уничтожения российского вертолета.
Кроме того, на фоне прорыва российской границы появилась информация о том, что армия РФ понесла потери наземной технике в Курской области.
В частности, РФ могла потерять вертолет Ка-52. Об этом сообщает несколько российских телеграмм-каналов.
Об уничтожении вражеского борта также заявляет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Потери армии РФ по состоянию на 6 августа 2024 года
Согласно данным Генштаба ВСУ, Силы обороны за сутки уничтожили 1050 российских захватчиков, а из технике уничтожено:
танков — 8421 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 16 294 (+8) ед;
артиллерийских систем — 16 384 (+39) ед;
РСЗО — 1138 ед.;
средства ПВО — 910 ед.;
самолетов — 365 ед.;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 158 (+36) ед;
крылатых ракет — 2420 (+6) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 22 148 (+54) ед;
специальной техники — 2738 (+1) ед.
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