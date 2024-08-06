На территории оккупированного Россией Крыма вспыхнул пожар возле аэродрома "Октябрьское". Местные жители заявляют, что слышны звуки взрывов.

Что известно о пожаре рядом с аэродромом "Октябрьское" в оккупированном Крыму

В сообщении Telegram-канала "Крымский ветер" отмечается, что в районе аэродрома были слышны взрывы, предшествовавшие пожару.

Подписчики сообщают о пожаре в районе аэродрома "Октябрьское". И что "бахает там не по-детски", - говорится в сообщении Telegram-канала. Поделиться

Позже представители так называемого Минтранса Крыма заявили, что по техническим причинам приостановлено движение поездов по направлению Симферополь - Джанкой.

Со ссылкой на подписчиков Telegram-канал "Крымский ветер" отмечает, что взрывы и пожар произошли вблизи населенных пунктов Широкое и Ленинское рядом с аэродромом "Октябрьское".

Примечательно, что рядом с Широким проходит железная дорога (станция Пролётная), которую сейчас перекрыли

Подписчики сообщают, что взорвали склады боеприпасов, которые сейчас под землей детонируют. Жители сел Ленинское и Звездное сидят в подвалах, потому что снаряды разлетаются после взрывов, подчеркивают авторы публикации. Поделиться

Также есть сообщения об интенсивных полетах авиации над Симферопольским районом.

Что известно о последних инцидентах на территории оккупированного Россией Крыма

Российские захватчики пока имеют во временно оккупированном Крыму пять военных аэродромов. Однако два из них уже без самолетов.

По информации мониторингового Telegram-канала "Крымский ветер", украинские военные во время ночной ракетной атаки по оккупированному Россией Крыму в ночь на 2 августа могли поразить позиции ЗРК С-400 преступной армии РФ в Севастополе.