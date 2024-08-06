У Криму спалахнула пожежа поряд із аеродромом "Октябрьское" — відео
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Події
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У Криму спалахнула пожежа поряд із аеродромом "Октябрьское" — відео

Бавовна у Криму
Джерело:  online.ua

На території окупованого Росією Криму спалахнула пожежа поблизу аеродрому "Октябрьское". Місцеві жителі заявляють, що чули звуки вибухів. 

Головні тези:

  • На території окупованого Криму сталася пожежа поряд із аеродромом 'Октябрьское', що супроводжувалася вибухами.
  • Очевидці заявляють про вибухи боєприпасів.
  • Українські військові можливо вразили позиції ЗРК С-400 російської армії під час нічної ракетної атаки на Крим.
  • Жителі сіл Ленінське та Зоряне знаходяться у підвалах через ризик поширення снарядів внаслідок вибухів.
  • Інтенсивні польоти авіації над Сімферопольським районом свідчать про напружену ситуацію на окупованій території Криму.

Що відомо про пожежу поряд із аеродромом "Октябрьское" в окупованому Криму

У повідомленні Telegram-каналу “Кримський вітер” зазначається, що в районі аеродрому було чутно вибухи, які передували пожежі.

Підписники повідомляють про пожежу в районі аеродрому "Октябрьское". І що "бахає там не по-дитячому, - йдеться в дописі Telegram-каналу.

Пізніше представники так званого “Мінтрансу” Криму заявили, що з технічних причин призупинено рух поїздів за напрямком Сімферополь – Джанкой.

Із посиланням на підписників Telegram-канал “Кримський вітер” зазначає, що вибухи та пожежа стались поблизу населених пунктів Широке та Ленінське, поряд із аеродромом "Октябрьское".

Примітно, що поряд із Широким проходить залізниця (станція Прольотна), яку зараз перекрили

Підписники повідомляють, що висадили в повітря склади боєприпасів, які зараз під землею детонують. Жителі сіл Ленінське та Зоряне сидять у підвалах, бо снаряди розлітаються після вибухів, - підкреслюють автори публікації.

Також є повідомлення про інтенсивні польоти авіації над Сімферопольським районом. 

Що відомо про останні інциденти на території окупованого Росією Криму

Російські загарбники наразі мають у тимчасово окупованому Криму п’ять військових аеродромів. Проте два з них вже без літаків.

За інформацією моніторингового Telegram-каналу "Кримський вітер", українські військові під час нічної ракетної атаки по окупованому Росією Криму в ніч на 2 серпня могли вразити позиції ЗРК С-400 злочинної армії РФ в Севастополі. 

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