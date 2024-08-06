Армия РФ убила троих гражданских в Запорожской и Харьковской областях

Вечером 6 августа российские захватчики убили двух мирных жителей Запорожской области и одного человека в Харькове. Еще трое гражданских пострадали от вражеских ударов на Днепропетровщине.

Что известно о ситуации на Запорожье и Никопольщине

Двое гражданских людей погибли в результате российских обстрелов Запорожской области.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он также добавил, что российские оккупанты обстреляли КАБами с. Долинку Воздвиженской ОТГ.

Авиабомба убила двоих мужчин и частично разрушила дом.

Кроме того, враг активно продолжает терроризировать Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Он рассказывает, что район буквально "вздрагивал от вражеских атак".

Фото: facebook.com/p/Сергей-Лысак

Также известно, что российские оккупанты били дронами-камикадзе и артиллерией по Никополю, Покровской и Марганецкой общинам.

По словам Лысака, ранения получили двое мужчин 46 и 57 лет и 57-летняя женщина. Лечатся амбулаторно.

Фото: facebook.com/p/Сергей-Лысак

Кроме того, указано, что повреждено пожарное подразделение, амбулатория и детсад. Один частный дом загорелся.

Под удар попали 10 хозяйственных построек, авто, солнечные панели, экскаватор. Задело линии электропередач.

Фото: facebook.com/p/Сергей-Лысак

Зеленский сообщил о погибшем гражданском человеке в Харькове

В результате российского удара по Харькову 6 августа один человек погиб и 12 пострадали.

Это официально подтвердил глава государства Владимир Зеленский.

Сейчас в Харькове продолжаются работы после российского удара. Под завалами люди. Делается максимум, чтобы им помочь. По состоянию на данный момент известно, что 12 человек пострадали, один человек, к сожалению, погиб, — заявил президент. Поделиться

Напомним, утром 6 августа армия РФ ударила по Шевченковскому району Харькова, в результате чего было повреждено здание поликлиники.