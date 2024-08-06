Армія РФ убила трьох цивільних у Запорізькій та Харківській областях

Увечері 6 серпня російській загарбники вбили двох мирних мешканців Запорізької області та цивільну особу у Харкові. Ще троє людей постраждали від ворожих ударів на Дніпропетровщині.

Що відомо про ситуацію на Запоріжжі та Нікопольщині

Двоє цивільних людей загинули внаслідок російського обстрілу Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він також додав, що російські окупанти обстріляли КАБами с. Долинку Воздвижівської ОТГ.

Авіабомба вбила двох чоловіків та частково зруйнувала будинок.

Окрім того, ворог активно продовжує тероризувати Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Він розповідає, що район буквально "здригався від ворожих атак".

Фото: facebook.com/p/Сергій-Лисак

Також наголошується, що російські окупанти били дронами-камікадзе та артилерією по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах.

За словами Лисака, поранення отримали двоє чоловіків 46 і 57 років та 57-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно.

Фото: facebook.com/p/Сергій-Лисак

Окрім того, вказано, що пошкоджено пожежний підрозділ, амбулаторія та дитсадок. Один приватний будинок спалахнув. Загалом ворог понівечив 15 осель.

Побиті й 10 господарських споруд, авто, сонячні панелі, екскаватор. Зачепило лінії електропередач.

Фото: facebook.com/p/Сергій-Лисак

Зеленський повідомив про загиблу цивільну людину у Харкові

Внаслідок російського удару по Харкову 6 серпня одна людина загинула та 12 постраждали.

Це офіційно підтвердив глава держави Володимир Зеленський.

Зараз у Харкові ще тривають роботи після російського удару. Під завалами люди, робиться максимум, щоб їм допомогти. Станом на зараз відомо, що 12 людей постраждало, одна людина, на жаль, загинула, — заявив президент. Поширити

Нагадаємо, вранці 6 серпня армія РФ вдарила по Шевченківському району Харкова, у результаті чого було пошкоджено будівлю поліклініки.