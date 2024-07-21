Війна може завершитись до кінця року — Зеленський назвав умови
Категорія
Україна
Дата публікації

Війна може завершитись до кінця року — Зеленський назвав умови

Володимир Зеленський
Джерело:  BBC

За словами президента Володимира Зеленського, гаряча фаза розв'язаної Росією злочинної війни проти України може завершитись до кінця цього року без сценарію силовог повернення окупованих країною-агресоркою українських територій.

Головні тези:

  • Президент Зеленський пропонує завершити гарячу фазу розв'язаної Росією війни проти України до кінця року без сценарію силового повернення окупованих територій.
  • Україна готує план, який буде запропонований Росії, і розраховує на єдність та співпрацю з партнерами для врегулювання конфлікту.
  • Президент розглядає можливість переговорів з Володимиром Путіним на другому Саміті миру з метою закінчення війни згідно статуту ООН.
  • Зеленський характеризує кремлівського диктатора Путина як 'прагматичного вбивцю', наголошуючи на його безжалісності та необхідності уникнення жертв у політичних конфліктах.
  • Президент підкреслює важливість стояти на своїх позиціях та відстоювати власні інтереси у рамках міжнародного співтовариства для досягнення миру та стабільності.

Що відомо про ймовірність завершення війни РФ проти України вже цього року

Зеленський зазначив, що керівництво України готує відповідний план, який буде запропонований Росії.

Якщо ми будемо об'єднані і будемо йти, наприклад, по формату Саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року. План буде готовий в будь-якому випадку. Але план повинен бути об'єднаний з партнерами. Щоб ніхто не грався в свої ініціативи закінчення війни. І це буде залежати потім від партнерів, які будуть тиснути на Росію, щоб Росія погодилась сідати і думати про закінчення війни, - підкреслив президент.

За його словами, завершення розв’язаної Росією злочинної війни не має на меті повернення окупованих українських територій силою.

Глава держави підкреслив, що Україна розраховує повернути захоплені Росією території шляхом переговорів.

Бажано не відступати, бажано стояти. А ще бажаніше провести якісь кроки, які послаблять Росію. Вона почне відступати. Це просто дасть вам більш сильніші позиції за столом перемовин. Але це не значить, що треба повертати всі території виключно зброєю, - додав Зеленський.

При цьому Зеленський не виключив можливість переговорів безпосередньо і з Володимиром Путіним.

На другому Саміті миру – якщо буде готовий повністю план і якщо Росія буде готова проговорювати цей план і домовлятись про закінчення війни згідно статуту ООН і вирішення всіх тих криз, які вони принесли – то ми будемо готові говорити разом з партнерами з представниками Росії. І чи це буде Путін, або це буде не Путін – яка різниця. Ну що ж, ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішує, - пояснює президент.

Що Зеленський думає про Путіна

Президент назвав кремлівського диктатора Володимира Путіна “прагматичним вбивцею”.

Ми говоримо про вбивць. Вони різні. Є масові вбивці, є ті, хто емоційні. А є дуже прагматичні. Я би сказав, що він прагматичний вбивця. Тобто він віддає накази. Він власноруч нічого не виконує, але це не звільняє його від відповідальності, - зазначає Зеленський.

За його словами, кремлівський диктатор надто полюбляє владу.

Світ вже пройшов такі випробування, пройшов через тиранію, авторитаризм. Світ вже бачив наслідки, що це таке. Це світові війни, мільйони жертв. І можна вже навчитись. Навіть якщо ти хочеш триматися так за свою владу, треба навчитись робити це без жертв. І тому я не вважаю, що він дуже розумний. Він безжалісний. Не дуже розумний і безжалісний – це ще небезпечніше, - висловив переконання глава держави.

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