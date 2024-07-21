На другому Саміті миру – якщо буде готовий повністю план і якщо Росія буде готова проговорювати цей план і домовлятись про закінчення війни згідно статуту ООН і вирішення всіх тих криз, які вони принесли – то ми будемо готові говорити разом з партнерами з представниками Росії. І чи це буде Путін, або це буде не Путін – яка різниця. Ну що ж, ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішує, - пояснює президент.