За словами президента Володимира Зеленського, гаряча фаза розв'язаної Росією злочинної війни проти України може завершитись до кінця цього року без сценарію силовог повернення окупованих країною-агресоркою українських територій.
Головні тези:
Президент Зеленський пропонує завершити гарячу фазу розв'язаної Росією війни проти України до кінця року без сценарію силового повернення окупованих територій.
Україна готує план, який буде запропонований Росії, і розраховує на єдність та співпрацю з партнерами для врегулювання конфлікту.
Президент розглядає можливість переговорів з Володимиром Путіним на другому Саміті миру з метою закінчення війни згідно статуту ООН.
Зеленський характеризує кремлівського диктатора Путина як 'прагматичного вбивцю', наголошуючи на його безжалісності та необхідності уникнення жертв у політичних конфліктах.
Президент підкреслює важливість стояти на своїх позиціях та відстоювати власні інтереси у рамках міжнародного співтовариства для досягнення миру та стабільності.
Що відомо про ймовірність завершення війни РФ проти України вже цього року
Зеленський зазначив, що керівництво України готує відповідний план, який буде запропонований Росії.
За його словами, завершення розв’язаної Росією злочинної війни не має на меті повернення окупованих українських територій силою.
Глава держави підкреслив, що Україна розраховує повернути захоплені Росією території шляхом переговорів.
При цьому Зеленський не виключив можливість переговорів безпосередньо і з Володимиром Путіним.
Що Зеленський думає про Путіна
Президент назвав кремлівського диктатора Володимира Путіна “прагматичним вбивцею”.
За його словами, кремлівський диктатор надто полюбляє владу.